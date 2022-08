Carta Flash: la carta virtuale usa e getta

Tra le numerose funzionalità di Qonto troviamo le carte Flash: carte virtuali usa e getta perfette per fare acquisti online in totale sicurezza e per dare capacità di spesa ai tuoi collaboratori per pagamenti singoli e una tantum.

Questa tipologia di carta è perfetta per gestire ad esempio pagamenti internazionali su siti sconosciuti, fare acquisti in negozi online in Italia e all’estero in totale sicurezza e per gestire le spese per viaggi d’affari.

Trattandosi di una carta virtuale, è impossibile da perdere, non si corre il rischio di clonazione della carta e il credito rimane sempre disponibile sul conto. La validità è personalizzabile da 1 giorno ad 1 anno e le carte sono utilizzabili in negozio con Google Pay e Apple Pay.

Si tratta di carte perfette da assegnare ai collaboratori aziendali e ideali da utilizzare per pagamenti occasionali o una tantum.

Come richiederla

Per richiedere la carta Flash basterà aprire un conto Qonto – scegliendo uno tra i piani Business o Enterprise – fornendo i documenti richiesti per l’attivazione.

Sarà poi possibile creare una carta Flash usa e getta accedendo all’app di Qonto nella alla sezione “Carte”.

Una volta impostato il budget si potrà anche assegnare la carta ad uno degli utenti del conto aziendale, scegliendo da quale conto prelevare l’ammontare. Dopo aver impostato il limite di pagamento e la validità della carta basterà inviare la conferma.

La creazione di carte usa e getta è solo una delle tantissime funzionalità che offre Qonto ai suoi clienti.

Qonto infatti è un conto pensato per rispondere a tutte le esigenze di qualsiasi tipologia di business. Rivolto a PMI, professionisti, associazioni e start up, Qonto offre innumerevoli servizi tra cui la possibilità di pagare gli F24 in modo semplice direttamente dall’app, categorizza le spese, digitalizza ed elimina le ricevute cartacee e permette di inviare, tracciare e conserva le fatture elettroniche.

