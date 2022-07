Carta Flowe: un albero piantato ogni 100 pagamenti

Le nuove tecnologie stanno dimostrando, attraverso diverse iniziative, come possano influire positivamente su tematiche importanti come l’ecologia. In questo contesto, un progetto portato avanti da una piattaforma come Flowe, rappresenta un punto di riferimento nel settore.

Stiamo parlando di una carta di debito, abbinata a un conto online, che offre un servizio tra i migliori del settore abbinandolo ad alcune azioni molto apprezzabili lato green.

L’ultima di queste infatti, prevede l’impegno di piantare un albero ogni 100 pagamenti effettuati con la carta. Come prevedibile, l’iniziativa valida dal 9 maggio fino al 31 dicembre 2022, sta raccogliendo l’attenzione e l’apprezzamento di un numero enorme di consumatori.

Flowe: una carta e un conto online per salvare il pianeta

Questa iniziativa non è di certo l’unica che Flowe ha ideato per preservare l’ambiente. Basti pensare che la carta è fisicamente realizzata in un materiale insolito, ovvero in legno.

Per bilanciare la realizzazione della stessa però, all’emissione di ogni carta viene piantato un albero in Guatemala. Al di là dell’etica di questo progetto, anche le funzionalità proposte da Flowe si dimostrano di alto livello.

Sotto questo punto di vista, l’app mobile abbinata al servizio merita senza ombra di dubbio una citazione. Si parla di svariate funzioni che permettono di attivare/disattivare la carta, porre limiti di spesa mensile o settimanale e di svolgere tante altre azioni. La stessa applicazione offre anche dei consigli per il benessere e il miglioramento personale.

La compatibilità con sistemi di pagamento come Google Pay e Apple Pay, la possibilità di abbinare il conto a uno smartwatch (tramite modalità SwatchPAY) e tante altre funzioni, rendono Flowe un servizio utile, oltre che eticamente rispettabile.

Se è possibile avvicinarsi a questo mondo in maniera del tutto gratuita, tramite la sottoscrizione FAN, è possibile ottenere la carta in legno Flowe al costo di 2,50 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.