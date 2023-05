Carta d'Identità Elettronica: sito down e problemi

Giungono da più parti segnalazioni di problemi per l’infrastruttura ministeriale collegata alla Carta d’Identità Elettronica: il sito istituzionale (cartaidentita.interno.gov.it) risulta momentaneamente down e alcune amministrazioni locali lamentano interruzioni dei servizi impiegate per l’erogazione del documento. Impossibile anche accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con CIE, con le modalità consentite dalla recente introduzione delle credenziali di livello 1 e 2.

Giovedì nero per la Carta d’Identità Elettronica

Abbiamo provato con INPS e Agenzia delle Entrate: mentre con SPID non si riscontrano problemi, un click su “Entra con CIE” provoca un errore (“Impossibile raggiungere il sito” su Chrome).

Un avviso comparso sul portale del Comune di Grugliasco (TO), comunica quanto segue, attribuendo la responsabilità a un non meglio precisato problema tecnico del Ministero dell’Interno.

Si comunica che oggi, a causa di un problema tecnico del Ministero dell’Interno è impossibile in tutta Italia erogare le carte di identità elettroniche (CIE).

Lo stesso messaggio è comparso, già ieri, sul portale di Brugherio (MB), anche in questo caso puntando il dito in direzione del Viminale.

Si informano i cittadini interessati che il sistema di emissione CIE online del Ministero dell’Interno non è al momento disponibile, a causa di problemi tecnici del sito del Ministero e quindi non dipendenti dallo Sportello Polifunzionale … Pertanto, il servizio di rilascio delle Carte di Identità è quindi al momento sospeso. I nostri tecnici stanno contattando i responsabili del Ministero dell’Interno per capire le problematiche relative al servizio e sapere quando il sistema possa tornare operativo.

Dai profili social ufficiali e dai siti del dicastero non sono per il momento giunte comunicazioni in merito. Ignote le tempistiche di ripristino.

… articolo in aggiornamento