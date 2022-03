Carta Giovani Nazionale: dentro anche Vodafone

C’è anche Vodafone Italia tra le realtà che hanno scelto di aderire all’iniziativa Carta Giovani Nazionale. L’operatore entra ufficialmente a far parte di un elenco dei partner che si sta via via sempre più allungando, mettendo a disposizione due offerte pensate su misura per il target interessato.

Le offerte di Vodafone per la Carta Giovani Nazionale

Includono 50 GB di traffico con SIM ricaricabile o 100 GB di traffico con SIM in abbonamento, in entrambi i casi al prezzo mensile di 10,99 euro senza costi di attivazione. Per usufruirne non bisogna far altro che recarsi in uno store e comunicare il codice relativo alla promozione.

Inoltre, attraverso Fondazione Vodafone, rende disponibile l’accesso a LV8, l’app realizzata per coinvolgere i giovani in percorsi di formazione digitale attraverso un learning game.

Vodafone ritiene che dare opportunità concrete ai giovani e formare le nuove generazioni per ridurre lo squilibrio occupazionale sia essenziale per la tenuta sociale e per il futuro del Paese. Aderendo al nuovo strumento digitale della Carta Giovani Nazionale, Vodafone vuole rinnovare il suo impegno concreto per lo sviluppo delle competenze digitali e a sostegno dei giovani, per supportarli con l’aiuto della sua tecnologia a realizzare i loro progetti.

Per tutte le informazioni su come richiedere e ottenere la Carta Giovani Nazionale rimandiamo all’articolo dedicato. Ricordiamo che è riservata a tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni.