Carta Oro Business: la soluzione per la tua azienda

Se sei il titolare di una piccola o media impresa, la Carta Oro Business di American Express può rivelarsi uno strumento finanziario essenziale. Con la sua quota annuale gratuita per il primo anno e un sistema di raccolta punti che premia ogni spesa, questa carta offre una soluzione versatile per le esigenze aziendali quotidiane.

Vantaggi economici e promozioni

La Carta Oro Business non è solo un mezzo di pagamento, ma un vero e proprio partner per la crescita aziendale. Il primo anno senza costi di quota e la possibilità di accedere a sconti e promozioni esclusive rendono questa carta un’opzione vantaggiosa per le imprese attente ai costi. In più, attivando online entro il 16 gennaio 500 € di sconto sui tuoi acquisti a fronte di 25.000 € di spesa nei primi 12 mesi dall’emissione.

Ogni euro speso si trasforma in un punto nel Programma Fedeltà Membership Rewards®, offrendo alle aziende la possibilità di convertire le spese quotidiane in premi tangibili. Questo sistema di ricompense non solo incentiva l’uso della carta, ma supporta anche la gestione finanziaria aziendale. Un altro aspetto essenziale della Carta Oro Business è la sua flessibilità nei pagamenti, con fino a 51 giorni di tempo per saldare gli acquisti. Questa caratteristica è fondamentale per le PMI che necessitano di una gestione del flusso di cassa più elastica.

Sicurezza, viaggi e supporto: i punti di forza della Carta Oro Business

La Carta Oro Business di American Express, da sempre si distingue per la sua capacità di offrire sicurezza e protezione nelle transazioni, con un sistema avanzato come SafeKey per gli acquisti online e protezione immediata in caso di smarrimento o furto. Per i professionisti in movimento, i benefici per i viaggi d’affari sono ineguagliabili, grazie a un voucher annuale di 80€ e l’iscrizione gratuita a Priority Pass™. La copertura assicurativa e l’assistenza 24/7 garantiscono tranquillità in ogni situazione, sia in viaggio che in ufficio. In più, la possibilità di aggiungere carte supplementari per il team, con limiti di spesa personalizzabili, offre un vantaggio significativo per le aziende che desiderano estendere i benefici della carta ai loro collaboratori.

Requisiti e documenti per la richiesta

Per richiedere la Carta Oro Business American Express, è necessario soddisfare i seguenti requisiti e avere a disposizione determinati documenti:

IBAN e anno di apertura del tuo conto bancario o postale.

Documento d’identità del richiedente Carta Base e di eventuali Legali Rappresentanti diversi dal primo.

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria del richiedente Carta Base e di eventuali Legali Rappresentanti diversi dal primo.

Essere maggiorenne e residente in Italia .

. Rappresentare una PMI o Partita IVA con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e costituita da almeno 12 mesi.

con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e costituita da almeno 12 mesi. Non essere stato soggetto a procedure concorsuali .

. Avere un conto corrente bancario o postale nel circuito SEPA (l’IBAN non deve corrispondere a una carta prepagata).

In definitiva, la Carta Oro Business di American Express rappresenta una soluzione ottimale per le PMI che cercano un partner finanziario affidabile e vantaggioso. Con i suoi numerosi benefici, questa carta non è solo un mezzo di pagamento, ma un vero e proprio strumento di crescita aziendale. Scopri oggi come la Carta Oro Business può trasformare la tua gestione finanziaria aziendale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024. Puoi ricevere uno sconto di € 500 pari a 125.000 punti Membership Rewards® a fronte di una spesa di € 25.000 nei primi 12 mesi dall’emissione della Carta.Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità̀ delle diverse iniziative, consulta il Regolamento completo del Club Membership Rewards®, dell’Operazione a Premi Membership Rewards® e dell’Iniziativa Pay with Points su americanexpress.it/clubmr. Offerta soggetta a T&C. Per le condizioni economiche e contrattuali consulta il Regolamento Generale delle Carte di pagamento American Express ed i Fogli informativi su americanexpress.it/terminiecondizioni. L’emissione della Carta è a discrezione di American Express.