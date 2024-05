Carta prepagata da usare in vacanza all'estero: la migliore ora è gratis

Chi è alla ricerca di una carta prepagata da utilizzare in viaggio all’estero può contare su Revolut che mette a disposizione conto e carta di pagamento, con tanti vantaggi per i suoi utenti.

Con Revolut si accede a un conto multi-valuta, ideale anche per l’utilizzo all’estero, grazie anche alla possibilità di sfruttare il cambio valuta senza costi aggiuntivi, dal lunedì al venerdì e rispettano le limitazioni legate al piano scelto.

Da notare, inoltre, che Revolut, per chi sceglie il piano Premium, mette a disposizione anche delle coperture assicurative, come l’assicurazione medica globale e l’assicurazione per bagaglio smarrito, danneggiato o per ritardo volo.

Tutti questi vantaggi rendono Revolut la scelta giusta per i viaggiatori alla ricerca di una carta prepagata da utilizzare per i pagamenti. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, Revolut regala 3 mesi di Revolut Premium gratis, senza alcun vincolo.

Con l’estate alle porte, si tratta di una promozione ottima. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Revolut, accessibile tramite il box qui di sotto.

Revolut Premium: la soluzione ideale per i viaggiatori

Revolut Premium ha un costo di 9,99 euro al mese ma, grazie alla promozione in corso, è gratis per 3 mesi. Questa versione del conto proposto dalla fintech prevede la Carta Premium abbinata oltre a una serie di vantaggi come:

lo sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali

per i bonifici internazionali 400 euro al mese di prelievi senza commissioni

senza commissioni 2 conti Revolut<18 inclusi

accesso scontato alle lounge aeroportuali

coperture assicurative incluse : medica globale, bagaglio smarrito o danneggiato, ritardo volo

Per richiedere la promozione in corso e sfruttare basta premere sul box qui di sotto. In qualsiasi momento, sarà possibile passare a Revolut Standard, la versione a canone zero del conto di Revolut.