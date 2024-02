Carta Veritas: carta prepagata Mastercard con IBAN a scelta

Carta Veritas è una carta prepagata Mastercard personalizzabile, disponibile in versione fisica e virtuale, adatta a chi cerca flessibilità e controllo nelle operazioni finanziarie internazionali.

Questa carta offre la possibilità di scegliere tra un IBAN del Regno Unito o francese, adattandosi così alle esigenze di un ampio numero di utenti.

Caratteristiche Principali della Carta Veritas:

Doppio IBAN a scelta: Gli utenti hanno la libertà di optare per un IBAN francese o uno nel Regno Unito. La selezione dell’IBAN può essere effettuata al momento della registrazione, ma è importante notare che questa scelta è irreversibile.

Tariffe e costi: Carta Veritas è disponibile in versione virtuale con un canone di 12,00€ all’anno, oppure in formato fisico con un’opzione Classic a 29€ per il primo anno (poi 128,90) oppure Ambassador al costo di 378€ all’anno. La produzione e spedizione della carta principale sono completamente gratuite, facilitando l’accesso a questo servizio finanziario innovativo.

Nessuna commissione di gestione mensile: La carta Veritas elimina le spese mensili, rendendola un’opzione economica per la gestione quotidiana delle finanze.

Personalizzazione della carta: Gli utenti possono personalizzare la carta aggiungendo un nome, cognome, alias o una ragione sociale senza costi aggiuntivi.

Commissioni bancomat e prelievi: Gli acquisti presso commercianti e siti web in Francia non comportano commissioni. I prelievi bancomat nell’area SEPA in euro hanno un costo di €2,50.

Commissioni di cambio: La carta applica una commissione dell’1,99% sulle valute diverse dall’euro, una tariffa competitiva nel settore delle carte internazionali.

Commissioni di ricarica e trasferimento: Le ricariche tramite bonifico bancario e i trasferimenti da account a carta Veritas comportano una commissione del 2,49% (con un minimo di 5€), mentre il deposito di denaro e i trasferimenti da carta a carta Veritas sono gratuiti.

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta di Carta Veritas clicca qui.

