Carta Veritas: carta prepagata Mastercard con IBAN personalizzabile

Carta Veritas è una carta prepagata Mastercard con IBAN collegato, che si può richiedere direttamente online.

Carta Veritas è disponibile in versione virtuale o fisica, in colore oro o nero, e può essere personalizzata con un nome o un testo a piacimento. Al momento dell’ordinazione della carta è anche possibile scegliere la valuta di riferimento: Euro (EUR), dollari USA (USD), Sterlina britannica (GBP) o Rand sudafricano (ZAR). Per impostazione predefinita al momento della registrazione viene assegnato un IBAN del Regno Unito, è però possibile selezionare l’opzione IBAN FR per ricevere una carta con IBAN francese.

Commissioni e tariffe di Carta Veritas Mastercard

Tariffa annuale: Carta Veritas è disponibile in versione virtuale con un canone annuo di 12 €, in versione Classic al costo di 29, 90€ per il primo anno – poi 128,90€/ anno -, e in versione AMBASSADOR al costo di 378€ annui.

Carta Veritas è disponibile in versione virtuale con un canone annuo di 12 €, in versione Classic al costo di 29, Tariffa di consegna: la produzione e la spedizione della carta principale sono gratuite.

la produzione e la spedizione della carta principale sono gratuite. Carta supplementare: è possibile richiedere fino a due carte supplementari per ogni carta principale senza alcun costo aggiuntivo.

è possibile richiedere fino a due carte supplementari per ogni carta principale senza alcun costo aggiuntivo. Personalizzazione della carta: è possibile aggiungere un nome, cognome, alias o ragione sociale sulla carta senza costi extra.

è possibile aggiungere un nome, cognome, alias o ragione sociale sulla carta senza costi extra. Prelievi bancomat: per i prelievi SEPA in euro, la commissione è di €2,50.

per i prelievi SEPA in euro, la commissione è di €2,50. Commissioni di cambio: per transazioni in valute diverse dall’euro, si applica una commissione dell’1,99%, di cambio valuta.

per transazioni in valute diverse dall’euro, si applica una commissione dell’1,99%, di cambio valuta. Commissioni di ricarica: Carta Veritas può essere ricaricata in contanti presso banche, uffici postali, o agenzie di trasferimento di denaro. Non sono previste commissioni per il deposito di contanti. Il bonifico bancario ha commissioni variabili in base all’istituto finanziario, con una commissione del 2,49% (minimo 5€), mentre è gratuito per gli utenti AMBASSADOR.

Carta Veritas può essere ricaricata in contanti presso banche, uffici postali, o agenzie di trasferimento di denaro. Non sono previste commissioni per il deposito di contanti. Il bonifico bancario ha commissioni variabili in base all’istituto finanziario, con una commissione del 2,49% (minimo 5€), mentre è gratuito per gli utenti AMBASSADOR. Commissioni di trasferimento: il trasferimento SEPA in entrata sul conto ha una tariffa del 2,49% (minimo 5€), gratuito per AMBASSADOR, mentre i trasferimenti da carta a Carta Veritas sono gratuiti, sia in uscita che in entrata.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Veritas clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.