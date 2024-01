Carta Veritas: la carta per acquistare ovunque senza limiti

La Carta Veritas è un prodotto finanziario che offre un limite di spesa considerevole, fino a 120.000€. Si tratta di una prepagata MasterCard perfetta per chi desidera un metodo per fare acquisti di ogni genere, in qualsiasi luogo, compresi gli acquisti di beni di alto valore.

Carta Veritas: senza limiti e piena di servizi accessori

Non è necessario aprire un conto corrente per utilizzarla, poiché è associata a IBAN dedicato dove vengono registrate tutte le transazioni e può essere richiesta da chiunque, senza alcun requisito particolare in termini di reddito.

Essendo una carta MasterCard internazionale, la utilizzi in 37 milioni di punti vendita e sportelli automatici. Puoi quindi fare acquisti sia online che nei negozi fisici, e prelevare denaro dagli sportelli automatici ovunque tu sia.

La Carta Veritas garantisce la massima sicurezza nei pagamenti grazie alla tecnologia 3D Secure di MasterCard, che autentica ogni transazione con un codice OTP, fornendo un livello di protezione aggiuntivo per ogni transazione effettuata contro eventuali frodi o usi non autorizzati della carta.

Carta Veritas offre anche l’accesso a servizi extra come prestiti entro 48 ore, vari piani assicurativi e di risparmio e trading per investimenti nel mercato azionario. Iscrivendoti al Veritas Private Club, puoi anche beneficiare di servizi esclusivi, tra cui l’accesso a un servizio di concierge, premi, cashback sugli acquisti, prenotazioni per i viaggi e altro.

Per richiederla direttamente online, segui la procedura veloce dalla pagina ufficiale. Tieni pronti i tuoi documenti di riconoscimento e segui l’iter indicato per attivare conto e carta, quest’ultima verrà successivamente spedita direttamente all’indirizzo che hai indicato.

L’app per gestirla è disponibile per iOS e smartphone, con cui puoi monitorare il saldo, i movimenti, attivare o disattivare temporaneamente la carta e regolarne i massimali periodici.

Carta Veritas è una carta completa che offre libertà, flessibilità e una vasta gamma di servizi. Una volta ricevuta a casa, è già pronta per essere utilizzata grazie al suo IBAN dedicato, con cui puoi anche effettuare le normali operazioni di un conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.