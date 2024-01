Carta Veritas: la prepagata MasterCard con IBAN

La Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard con un IBAN dedicato. Questa caratteristica permette di essere indipendenti da qualsiasi conto corrente, con gli acquisti che verranno riportati soltanto sul conto dell’IBAN dedicato. Ha un canone annuale e diversi servizi inclusi.

Carta Veritas: caratteristiche principali

Carta Veritas si richiede facilmente online e, una volta aperta, permette di:

– Avere un elevato limite di spesa, che arriva fino a 120.000€, permettendo di acquistare anche beni costosi.

– Pagare e prelevare in tutto il mondo, grazie al circuito di pagamento Mastercard accettato presso la maggior parte dei negozi fisici e online.

– Pagare e ricevere pagamenti in modo semplice e veloce.

– Ricaricare la tua carta in contanti o con bonifici bancari.

– Gestire tutto con l’app per smartphone, controllando il saldo e tutti i movimenti in entrata e uscita.

– Bloccare e sbloccare la carta con un clic, in caso di smarrimento, furto o non utilizzo.

– Essere protetti da sicurezza e una privacy elevate, grazie alla tecnologia 3DS di MasterCard per gli acquisti online e alla totale indipendenza dal tuo conto bancario.

– Avere accesso a servizi aggiuntivi, come il trading, il prestito, il risparmio, l’assicurazione, il concierge, il cashback, la ruota della fortuna e molto altro ancora, iscrivendoti al Veritas Private Club.

Carta Veritas può essere richiesta da chiunque senza alcun requisito particolare, a prescindere se si è occupati o meno e con qualsiasi tipologia di reddito. È adatta per studenti, pensionati, dipendenti, disoccupati, turisti, professionisti, aziende, start-up, associazioni e lavoratori autonomi. Ha un canone annuale di 29,90€.

Si richiede in pochi minuti tramite il sito ufficiale. Non devi far altro che fare clic su “Ottieni la tua carta in alto a destra, seguendo tutti i passaggi indicati. Fornisci i documenti richiesti per finalizzare la procedura e avare la carta spedita direttamente a casa in pochi giorni, senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.