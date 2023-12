Carta Veritas: la prepagata MasterCard per acquistare in libertà

Carta Veritas è una prepagata MasterCard che ha la particolarità di avere un limite di spesa particolarmente alto. Ciò ti consente di acquistare in totale liberta, anche beni molto costosi, e in totale discrezione. Non ti serve infatti collegarla al tuo conto corrente, poiché ha un IBAN dedicato dove verranno unicamente riportate tutte le spese effettuate.

Carta Veritas: una prepagata accetta ovunque

Carta Veritas è una carta Mastercard internazionale, accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat, che funge anche da conto con IBAN dedicato. Puoi richiederla online in pochi minuti, con canone annuale a partire da 29,90€. Possono richiederla sia persone fisiche che aziende o PMI.

Facendo parte del circuito MasterCard, la carta consente di effettuare acquisti ovunque, sia presso i negozi fisici che su Internet, con la massima sicurezza fornita proprio dalla tecnologia 3D Secure, che consente di autenticare ogni movimento con un codice OTP.

L’IBAN dedicato ti consente di gestire i pagamenti in maniera totalmente indipendente dal resto dei tuoi conti: invia e ricevi denaro in modo semplice e veloce ai tuoi contatti, anche con pochi tocchi con l’app per smartphone. Il trasferimento tra conti Veritas è inoltre istantaneo e la carta è disponibile anche in formato virtuale. Il limite di spesa della carta è di 120.000€

Carta Veritas ti consente anche di avere accesso a servizi aggiuntivi, come prestiti entro 48 ore, diversi piani assicurativi e di risparmio, oltre che il trading per investimenti nel mercato azionario. Con l’iscrizione al Veritas Private Club puoi beneficiare di vantaggi esclusivi, quali l’accesso a un servizio di concierge, premi, cashback sugli acquisti, prenotazioni per i viaggi e altro.

Per richiederla non devi far altro che recarti nella pagina dedicata, facendo clic su “Ottieni la tua carta”. Segui le procedure fornendo, i dati richiesti, e ricevila direttamente a casa per utilizzarla da subito con tutti i tuoi acquisti. La carta è sempre gestibile tramite app per quanto riguarda limiti periodici e sospensione temporanea.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.