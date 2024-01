Carta Veritas: la soluzione prepagata per acquisti, pagamenti e viaggi

Carta Veritas si presenta come una soluzione versatile per una vasta gamma di esigenze finanziarie, combinando la praticità di una carta prepagata con le funzionalità estese di un servizio bancario tradizionale.

Caratteristiche di Carta Veritas

Versione virtuale o fisica : I titolari hanno la libertà di scegliere tra una versione digitale per le transazioni online o una carta fisica per gli acquisti tradizionali. Questa flessibilità permette di adattare la carta alle esigenze individuali.

: I titolari hanno la libertà di scegliere tra una versione digitale per le transazioni online o una carta fisica per gli acquisti tradizionali. Questa flessibilità permette di adattare la carta alle esigenze individuali. Personalizzazione : Carta Veritas offre l’opzione di personalizzazione, consentendo ai titolari di aggiungere il proprio nome o un testo a scelta, rendendo ogni carta unica e personalizzata.

: Carta Veritas offre l’opzione di personalizzazione, consentendo ai titolari di aggiungere il proprio nome o un testo a scelta, rendendo ogni carta unica e personalizzata. Scelta della valuta di riferimento : Al momento dell’ordine, è possibile selezionare la valuta preferita tra Euro (EUR), dollari USA (USD), Sterlina britannica (GBP) o Rand sudafricano (ZAR).

: Al momento dell’ordine, è possibile selezionare la valuta preferita tra Euro (EUR), dollari USA (USD), Sterlina britannica (GBP) o Rand sudafricano (ZAR). Selezione dell’IBAN: Durante la registrazione, è possibile scegliere tra un IBAN del Regno Unito o francese, a seconda delle preferenze personali.

Carta Veritas presenta tariffe diverse in base alla versione scelta: 12€ per la versione virtuale, 29,90€ per la versione Classic nel primo anno (poi 128,90€/anno), e 378€ all’anno per la versione AMBASSADOR.

In termini di flessibilità, Carta Veritas offre la possibilità di aggiungere fino a due carte supplementari per ogni carta principale, senza costi aggiuntivi. Questo aspetto è particolarmente utile per le famiglie o i gruppi che necessitano di gestire le loro finanze condivise in modo efficiente e senza ulteriori spese.

Per quanto riguarda i prelievi bancomat, le commissioni prevedono una tariffa fissa di €2,50. La carta può essere ricaricata senza commissioni aggiuntive in contanti presso banche e uffici postali, mentre le commissioni per i bonifici bancari variano. Per i trasferimenti SEPA in entrata, si applica una tariffa del 2,49%, ma sono gratuiti per gli utenti AMBASSADOR. Inoltre, i trasferimentvi da carta a carta Veritas sono esenti da costi, sia in uscita che in entrata, facilitando il trasferimento di fondi tra titolari di Carta Veritas.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Veritas clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.