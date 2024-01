Carta Veritas: prepagata Mastercard con IBAN

Carta Veritas è una carta prepagata Mastercard con IBAN collegato che offre una soluzione flessibile per le esigenze finanziarie personali. È possibile richiedere questa carta direttamente online e non sono necessari particolari requisiti per ottenerla.

Le caratteristiche chiave di Carta Veritas includono:

Versione virtuale o fisica: è possibile scegliere tra una versione virtuale o una carta fisica, con la possibilità di adattare la tua carta alle proprie esigenze. Personalizzazione: Carta Veritas può essere personalizzata con il proprio nome o un testo a scelta, aggiungendo un tocco personale alla carta. Valuta di riferimento: al momento dell’ordine, è possibile selezionare la valuta di riferimento tra Euro (EUR), dollari USA (USD), Sterlina britannica (GBP) o Rand sudafricano (ZAR), offrendo flessibilità nelle tue transazioni internazionali. Scelta dell’IBAN: in fase di registrazione è possibile selezionare l’opzione di IBAN del Regno Unito o IBAN francese in base alle proprie preferenze.

Per quanto riguarda le tariffe e le commissioni, ecco una panoramica delle principali:

Tariffa annuale: Carta Veritas ha un canone annuo di 12€ nella versione virtuale, 29,90€ nella versione Classic per il primo anno, poi 128,90€/anno, e 378€ all’anno per la versione AMBASSADOR.

Carta Veritas ha un canone annuo di 12€ nella versione virtuale, 29,90€ nella versione Classic per il primo anno, poi 128,90€/anno, e 378€ all’anno per la versione AMBASSADOR. Tariffa di consegna: l’emissione e la spedizione della carta principale sono gratuite.

l’emissione e la spedizione della carta principale sono gratuite. Carte supplementari: è possibile richiedere fino a due carte supplementari per ogni carta principale senza costi aggiuntivi.

è possibile richiedere fino a due carte supplementari per ogni carta principale senza costi aggiuntivi. Prelievi bancomat: le commissioni per i prelievi SEPA in euro sono di €2,50.

le commissioni per i prelievi SEPA in euro sono di €2,50. Commissioni di cambio: per transazioni in valute diverse dall’euro, si applica una commissione dell’1,99% di cambio valuta.

per transazioni in valute diverse dall’euro, si applica una commissione dell’1,99% di cambio valuta. Commissioni di ricarica: Carta Veritas può essere ricaricata in contanti presso banche, uffici postali o agenzie di trasferimento di denaro senza commissioni aggiuntive. Il bonifico bancario ha commissioni variabili.

Carta Veritas può essere ricaricata in contanti presso banche, uffici postali o agenzie di trasferimento di denaro senza commissioni aggiuntive. Il bonifico bancario ha commissioni variabili. Commissioni di trasferimento: i trasferimenti SEPA in entrata hanno una tariffa del 2,49%, e sono gratuiti per gli utenti AMBASSADOR. I trasferimenti da carta a Carta Veritas sono gratuiti sia in uscita che in entrata.

Per ulteriori dettagli sull’offerta completa di Carta Veritas clicca qui.

