Carta Veritas: prepagata MasterCard per spese fino a 120.000€

La Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard che offre un limite di spesa fino a 120.000€, rendendola una scelta ideale per l’acquisto di beni di alto valore. Questo limite di spesa elevato offre agli utenti la flessibilità di effettuare acquisti di grandi dimensioni senza preoccuparsi di superare il limite.

Carta Veritas: la prepagata che ti fa dimenticare dei limiti

Carta Veritas ha un IBAN dedicato, che consente ai titolari di operare senza la necessità di un conto corrente. Le transazioni vengono registrate solo sul conto associato alla carta, offrendo un livello di privacy e sicurezza superiore per i tuoi acquisti.

Può essere utilizzata in qualsiasi negozio fisico o online in tutto il mondo grazie al circuito di pagamento MasterCard. È quindi estremamente versatile e comoda, anche quando ti trovi fuori. Offre la possibilità di inviare o ricevere denaro rapidamente a qualsiasi conto corrente. I trasferimenti tra conti Veritas sono istantanei e la carta può essere ricaricata in pochi minuti tramite bonifico.

Puoi monitorare il saldo e tutte le transazioni in entrata e uscita attraverso l’app per smartphone, disponibile per adesso soltanto per Android. In caso di perdita, furto o non utilizzo, la carta può essere bloccata e sbloccata con un solo tocco. Non manca ovviamente la possibilità di gestire i massimali periodici per spesa e prelievo agli ATM.

La carta utilizza la tecnologia 3DS di MasterCard per garantire la sicurezza degli acquisti online, verificando ogni transazione con un codice OTP. Questo offre un ulteriore livello di protezione contro le frodi online.

Iscrivendoti al Veritas Private Club, avrai accesso a servizi extra come il trading, il prestito, il risparmio, l’assicurazione, il concierge, il cashback, la ruota della fortuna e molto altro.

Carta Veritas può essere ottenuta da chiunque senza requisiti specifici, indipendentemente dal fatto che si abbia un lavoro o meno e da qualsiasi tipo di reddito. Il canone annuale è di 29,90€.

