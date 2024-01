Carta Veritas: la prepagata che ti lascia libertà di spesa

Carta Veritas è molto più di una semplice carta prepagata. È infatti una MasterCard con cui non devi preoccuparti delle tue spese: ha un limite di 120.000€ con cui puoi fare anche gli acquisti più importanti. Può essere richiesta da chiunque e non ha requisiti.

Carta Veritas: la MasterCard prepagata con limiti di spesa alti

Con Carta Veritas hai la libertà di gestire i tuoi soldi come preferisci. Puoi depositare denaro tramite bonifico bancario, carta di credito o contanti. Inoltre, la carta è accettata in 37 milioni di esercizi commerciali e sportelli bancomat, il che significa che puoi utilizzarla praticamente ovunque. Non serve aprire un nuovo conto corrente, poiché ha un IBAN dedicato da cui puoi gestire tutto e dove vengono riportate tutte le operazioni.

Oltre a essere un mezzo di pagamento, offre anche una serie di servizi aggiuntivi: ad esempio, puoi investire nel mercato azionario, ricevere prestiti entro 48 ore, trovare un prodotto di investimento adatto e confrontare e scegliere piani assicurativi. Questi servizi sono inclusi nel servizio, rendendolo un vero e proprio centro finanziario tascabile.

Iscrivendoti al Veritas Private Club aggiungi ulteriori vantaggi, come il servizio di concierge, cashback sugli acquisti, prenotazioni per i viaggi e molto altro.

Veritas è anche incredibilmente accessibile. Non c’è alcun requisito d’accesso che riguardi il reddito e grazie al suo IBAN dedicato puoi inviare e ricevere bonifici, nonché effettuare diverse operazioni tipiche di un conto corrente classico. Ogni transazione è anche verificata dalla tecnologia proprietaria 3D Secure di MasterCard, che ti invia un codice OTP ogni volta che effettui un acquisto.

In conclusione, Carta Veritas è una soluzione finanziaria completa che offre libertà, flessibilità e una vasta gamma di servizi. Ti basta seguire la procedura online dalla pagina principale per richiederla in breve tempo e iniziare da subito a utilizzarla, una volta che ti verrà spedita a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.