Carta Veritas: la soluzione per spendere senza limiti e senza stress

Carta Veritas è una carta prepagata che offre un’ampia libertà di spesa, con un gran margine raggiunge i 120.000€. La carta è quindi perfetta se cerchi un sistema per spendere ovunque e acquistare anche beni costosi. Non richiede di aprire un nuovo conto corrente, offrendo un IBAN dedicato dove verranno riportati tutti i movimenti. Può inoltre essere aperta da chiunque, senza alcun requisito particolare.

Carta Veritas: una MasterCard per acquistare ovunque

Essendo una carta MasterCard internazionale, è accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat. Puoi quindi effettuare qualsiasi acquisto sia online che nei negozi fisici, nonché prelevare presso gli ATM ovunque ti trovi. Grazie all’elevato limite, spendi dove vuoi senza preoccuparti di nulla.

Offre la massima sicurezza nei pagamenti grazie alla tecnologia 3D Secure di MasterCard, che autentica ogni transazione con un codice OTP, fornendo un ulteriore livello di protezione per ogni transazione effettuata da eventuali frodi o utilizzi non autorizzati della carta.

Oltre a queste caratteristiche, puoi avere accesso anche a servizi aggiuntivi come prestiti entro 48 ore, diversi piani assicurativi e di risparmio e trading per investimenti nel mercato azionario. Inoltre, con l’iscrizione al Veritas Private Club, si possono ottenere vantaggi esclusivi, come l’accesso a un servizio di concierge, premi, cashback sugli acquisti, prenotazioni per i viaggi e altro.

La carta si richiede online con una procedura rapida dalla pagina ufficiale. Basta fornire i dati e i documenti di riconoscimento necessari, richiesti dai passaggi per completarla, e ricevere successivamente la carta direttamente a casa. Non serve avere un determinato reddito annuale o requisiti specifici: può essere richiesta da chiunque.

Carta Veritas è una carta completa che offre libertà, flessibilità e una vasta gamma di servizi. Una volta ricevuta a casa, è già pronta per essere utilizzata grazie al suo IBAN dedicato, con cui puoi anche effettuare le normali operazioni di un conto corrente.

