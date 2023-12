Carta Veritas: una prepagata per effettuare acquisti in libertà

Carta Veritas è la soluzione semplice, sicura e conveniente per gestire i tuoi soldi. Con IBAN dedicato, puoi effettuare i tuoi acquisti senza la necessità di collegare un conto. Non preoccuparti dei limiti: puoi infatti spendere senza problemi fino a 120.000€, per acquistare anche beni più importanti. Garantisce inoltre il massimo della sicurezza, grazie al circuito MasterCard e ai sistemi proprietari, come il 3DS.

Carta Veritas: una prepagata MasterCard con IBAN dedicato

Carta Veritas si richiede online attraverso la pagina ufficiale. Una volta attiva, ti permette di:

Avere un IBAN dedicato da cui poter gestire facilmente tutti i movimenti.

Ricevere e inviare bonifici in entrata e in uscita, anche all’estero.

Pagare online e nei negozi con la tua carta Mastercard, accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat.

Ricaricare il tuo conto in contanti, con la carta di credito o tramite bonifico.

Trasferire denaro gratuitamente e instantaneamente tra conti Veritas.

Accedere a servizi aggiuntivi come trading, prestito, risparmio e assicurazione.

Iscriverti al Veritas Private Club per usufruire di concierge, lounge, premi, cashback, viaggi e regali.

Controllare il tuo saldo e le tue transazioni in tempo reale tramite l’app mobile o il sito web

Bloccare e sbloccare la tua carta con un clic in caso di smarrimento o furto

Personalizzare la tua carta con il tuo nome, cognome e un testo a tua scelta

Card Veritas è facile da richiedere: basta compilare il modulo di iscrizione online con le tue informazioni per riceverla pochi giorni dopo a casa. La consegna della carta è gratuita e avviene entro una settimana. Il canone è a partire da 29,90€ all’anno.

Tutti i tuoi movimenti sono protetti dal sistema 3DS di MasterCard, che richiede una verifica OTP su ogni transazione effettuata. Per richiederla vai nella pagina ufficiale e fai clic su “Ottieni la tua carta” in alto a destra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.