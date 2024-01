Carta YOU: carta di credito Mastercard senza commissioni annuali

Carta YOU rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una carta di credito versatile e conveniente, caratterizzata da una serie di vantaggi che la rendono particolarmente adatta a chi viaggia e desidera gestire con libertà le proprie transazioni finanziarie.

Uno dei punti di forza di questa carta è l’assenza di commissioni annuali. Inoltre, Carta YOU offre la possibilità di effettuare prelievi di contanti senza commissioni in oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo, una caratteristica che la rende estremamente conveniente per i viaggiatori internazionali.

Caratteristiche

Quando si tratta di acquisti all’estero, Carta YOU si distingue per la sua accettazione in più di 36 milioni di punti vendita a livello mondiale, senza alcuna commissione aggiuntiva sulle transazioni internazionali. Questo la rende una scelta economica per coloro che viaggiano o effettuano acquisti in altri paesi. La gestione delle transazioni è resa ancora più semplice e comoda grazie a un’applicazione mobile avanzata che fornisce un controllo completo e una facile gestione delle spese.

Per quanto riguarda la flessibilità finanziaria, la Carta YOU offre la possibilità di un credito gratuito fino a 7 settimane, permettendo ai titolari di posticipare il pagamento degli acquisti senza interessi. Questo si traduce in una maggiore libertà nella gestione del proprio budget. In aggiunta, la carta permette pagamenti frazionati flessibili, dando la possibilità di scegliere ogni mese l’importo da saldare, con un minimo del 3% del saldo o 30 euro, per adattarsi meglio alle esigenze finanziarie individuali.

Un’altra caratteristica distintiva di Carta YOU è che non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente; le spese effettuate con la carta possono essere facilmente saldate tramite bonifico dal proprio conto bancario esistente. Infine, la carta integra anche i vantaggi offerti da Mastercard, come la tecnologia di pagamento Contactless e il Mastercard SecureCode, che aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, soprattutto nelle transazioni online.

Per conoscere l'offerta completa di Carta YOU

