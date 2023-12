Carta YOU: la carta di credito gratis dai vantaggi esclusivi

Carta YOU è una carta di credito a canone zero, per sempre, che ti offre vantaggi esclusivi, sicurezza e flessibilità per i tuoi acquisti. Dopo averla richiesta online, con una procedura veloce, arriva in pochi giorni a casa tua ed è pronta per essere utilizzata ovunque. Il circuito MasterCard consente infatti di spendere o ritirare ovunque nel mondo, con una sicurezza all’avanguardia. Ma scopriamo nel dettaglio la carta.

Carta YOU: una carta a canone zero che rende comodi i tuoi acquisti

Carta YOU è una Mastercard Gold con cui puoi effettuare acquisti in Italia e nel mondo senza costi aggiuntivi, anche in modalità contactless, e prelevare contanti senza commissioni da più di un milione di sportelli automatici che supportano il circuito. Inoltre, puoi usufruire di un credito gratuito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti e di una assicurazione di viaggio completa e gratuita.

Decidi tu se pagare le tue spese in un’unica soluzione, con saldo

Puoi richiedere la carta in soli 2 minuti, compilando un semplice modulo con i tuoi dati personali e di contatto. Non devi cambiare banca, puoi utilizzare il conto di cui sei già titolare e ricevere la carta direttamente a casa tua. Una volta attivata la carta, puoi accedere all’area personale, dove puoi gestire la carta, controllando il saldo e le transazioni, nonché modificare i massimali giornalieri di prelievo e spesa, richiedere assistenza e altro. La carta è gestibile anche tramite app per smartphone Android o iOS.

Carta YOU è una carta di credito sicura e affidabile, dotata di tecnologia chip e PIN e di un sistema di verifica 3D Secure per proteggere le tue operazioni online e gli acquisti in negozio. In caso di smarrimento o furto della carta, puoi bloccarla facilmente e gratuitamente tramite l’area personale o il servizio clienti, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Richiedila ora e approfitta di tutti i vantaggi di una carta di credito a canone zero!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.