Carta YOU: la carta di credito gratuita definitiva!

Carta YOU è una carta di credito senza alcun canone annuale, che offre vantaggi sugli acquisti e include anche un’assicurazione di viaggio gratis. Può essere richiesta da chiunque facilmente online e non necessità l’apertura di un nuovo conto corrente.

Carta YOU: la carta di credito a canone zero per chiunque

Richiedere Carta YOU è molto facile. Non serve altro che compilare i campi presenti nella pagina ufficiale con le informazioni personali, fornendo un numero di telefono e un indirizzo email. Dopo aver fatto clic su “Richiedila ora!”, verrà inviato un messaggio di posta elettronica con un link con cui finalizzare la procedura di richiesta. Una volta terminato, la carta verrà spedita pochi giorni dopo direttamente a casa, pronta per essere utilizzata con tutti i vantaggi del caso.

Nessun canone annuale e prelievi gratuiti

Carta YOU è gratis per sempre e non ha alcuna quota da pagare periodicamente, nemmeno per la gestione o l’attivazione. I prelievi sono gratuiti presso gli ATM di tutto il mondo che supportano il circuito MasterCard.

Nessuna commissione sugli acquisti

Potete effettuare acquisti presso oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, grazie al circuito MasterCard Gold, senza dover pagare commissioni aggiuntive, neanche per il cambio valuta.

Pagate comodamente con un credito gratuito fino a 7 settimane

Effettuando un acquisto durante il periodo di liquidazione, che avviene solitamente il 16 di un mese, riceverete il riepilogo nella metà del mese seguente, in modo da poter pagare entro il giorno 3 del mese successivo in tutta comodità.

Pagamento flessibile

Scegliete voi se saldare il conto in un’unica soluzione oppure con rate mensili personalizzabili su importi minimi di 30€.

Senza bisogno di cambiare banca

Potete pagare il riepilogo delle spese con un bonifico da un vostro conto corrente già attivo.

Sempre coperti con l’assicurazione inclusa

Carta YOU include un’assicurazione di viaggio totalmente gratuita che vi tutela in caso di infortuni o altri imprevisti quando vi trovate fuori.

La carta si controlla comodamente dall’app per smartphone e garantisce il massimo della sicurezza durante tutte le transazioni, grazie a SecureCode e il chip EMV che impedisce la lettura non autorizzata dei dati.