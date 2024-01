Carta YOU: la carta di credito gratuita per sempre e per tutti

Carta YOU è una carta di credito MasterCard Gold con canone completamente gratuito per tutta la durata del rapporto. Richiedendola potrai avere i vantaggi classici di una carta di credito, come la possibilità di dilazionare i pagamenti, nonché un’assicurazione di viaggio inclusa e il massimo della sicurezza in tutte le transazioni effettuate ovunque nel mondo. È facile da attivare e non ha alcun tipo di requisito. Ma approfondiamola in dettaglio.

Carta YOU: tutti i vantaggi a canone zero

Una volta attivata, Carta YOU ti offre i seguenti vantaggi:

Gratis per sempre : non paghi alcun tipo di canone periodico per tutta la durata del rapporto.

: non paghi alcun tipo di canone periodico per tutta la durata del rapporto. Prelievi e acquisti all’estero senza commissioni : puoi prelevare denaro dagli ATM di tutto il mondo che aderiscono al circuito MasterCard senza alcun costo aggiuntivo. Lo stesso vale per qualsiasi tipologia di acquisto che effettui quando ti trovi fuori, all’estero.

: puoi prelevare denaro dagli ATM di tutto il mondo che aderiscono al circuito MasterCard senza alcun costo aggiuntivo. Lo stesso vale per qualsiasi tipologia di acquisto che effettui quando ti trovi fuori, all’estero. Accettata ovunque : puoi effettuare acquisti presso oltre 37 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, grazie al circuito di pagamento MasterCard.

: puoi effettuare acquisti presso oltre 37 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, grazie al circuito di pagamento MasterCard. Pagamenti comodi e ampio termine di scadenza : puoi effettuare pagamenti differiti senza interessi sui tuoi acquisti fino a 7 settimane nel modo che preferisci, con saldo o a rate personalizzate per importi minimi di 30€.

: puoi effettuare pagamenti differiti senza interessi sui tuoi acquisti fino a 7 settimane nel modo che preferisci, con saldo o a rate personalizzate per importi minimi di 30€. Assicurazione di viaggio gratuita e completa : copertura totale quando ti trovi fuori per viaggi, gite o qualsiasi altro motivo.

: copertura totale quando ti trovi fuori per viaggi, gite o qualsiasi altro motivo. Funziona con un conto di cui sei già titolare: non serve che ne apri uno nuovo. Puoi ricevere il riepilogo direttamente in un conto corrente già esistente per pagare tutto con un bonifico.

Non aspettare, richiedi la tua Carta YOU in soli 2 minuti e scopri tutti i vantaggi di una carta di credito gratuita e completamente online. Per farlo basta recarti nella pagina ufficiale, compilare i campi in primo piano con i tuoi dati, insieme a un numero di telefono e un indirizzo email. Completa la procedura dal link che hai ricevuto nella posta elettronica e verifica i contratti con il codice OTP spedito via SMS per attivarla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.