Carta YOU: massima flessibilità senza commissioni annuali

Carta YOU è una carta Mastercard offerta da Advanzia Bank, che si distingue nel mercato delle carte di credito per la sua combinazione di flessibilità, convenienza e sicurezza, rendendola una scelta eccellente per una vasta gamma di consumatori.

Carta YOU non prevede costi di attivazione o commissioni annuali, permettendo ai clienti di beneficiare di un risparmio significativo nel lungo periodo. Questa caratteristica, unita alla mancanza di commissioni sui prelievi di contanti in tutto il mondo e sul suo utilizzo all’estero, la rende una carta ideale per chi viaggia frequentemente.

Carta YOU offre un termine di pagamento senza interessi di fino a 7 settimane sugli acquisti. Questo permette ai clienti di avere una maggiore flessibilità nella gestione delle finanze.

Inoltre, Carta YOU offre un’opzione di pagamento frazionato degli acquisti, con termini flessibili che consentono ai clienti di scegliere quanto pagare ogni mese. L’importo minimo da corrispondere al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni del 3% del saldo e deve corrispondere ad almeno 30€.

Un ulteriore vantaggio consiste nella possibilità di attivare Carta YOU senza necessità di cambiare banca. I titolari possono continuare a usare il proprio conto bancario esistente, riceveranno ogni mese un riepilogo delle transazioni da Advanzia Bank che potranno saldare tramite bonifico bancario.

Carta YOU incorpora standard di sicurezza elevati, grazie alle più recenti tecnologie per proteggere i dati e le transazioni degli utenti, incluso il Mastercard SecureCode, attraverso il quale è possibile effettuare acquisti online in modo totalmente sicuro.

La procedura di attivazione della Carta YOU può essere completata online senza necessità di contattare il servizi clienti. La verifica dell’identità e la firma del contratto avvengono in modo completamente digitale, garantendo un processo rapido e sicuro.

