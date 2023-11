Carta YOU: una carta di credito gratis con assicurazione inclusa

Carta YOU è una carta di credito alla portata di tutti, che non ha alcun canone annuale o commissioni di prelievo presso gli ATM e si richiede in due minuti. Ha un’assicurazione di viaggio inclusa e permette di beneficiare di tutti i vantaggi classici di una carta di questo tipo, come la possibilità di dilazionare i pagamenti con un ampio termine di scadenza, ma in maniera totalmente gratuita.

Carta YOU: la carta di credito senza canone che si richiede in due minuti

Carta YOU è per tutti e non ha alcun tipo di requisito minimo per quanto riguarda il reddito. Si richiede facilmente online in poco tempo: basta compilare i campi presenti in primo piano nella pagina principale con i dati anagrafici richiesti, fornendo anche un numero di telefono e un indirizzo email. Riceverete un messaggio di posta elettronica con un link da cui completare la procedura. Verificate e firmate i contratti con il codice OTP ricevuto tramite SMS per finalizzare. La carta verrà spedita direttamente a casa, pronta per essere utilizzata

Una volta arrivata, avrete a disposizione un prodotto che fa parte del circuito MasterCard Gold, con tutti i vantaggi del caso. La carta è infatti accettata in tutti i negozi del mondo, permettendo di prelevare gratuitamente presso tutti gli ATM, ovunque vi troviate.

Con un termine di scadenza di 7 settimane, i pagamenti con Carta YOU sono estremamente comodi: effettuando un acquisto il 16 di un mese, riceverete il riepilogo nella metà del mese successivo, in modo che possiate saldare il 3 del mese seguente, scegliendo se farlo in un’unica soluzione oppure con rate mensili personalizzabili su importi minimi di 30€.

La carta offre anche più sicurezza quando viaggiate, grazie all’assicurazione inclusa che copre in caso di infortuni quando vi trovate fuori casa, sia in Italia che all’estero. Tutte le transazioni sono protette dai più alti standard di sicurezza, con SecureCode e il chip EMV, che impedisce l’utilizzo non autorizzato di Carta YOU.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.