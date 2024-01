Carta YOU: zero commissioni annuali e massima flessibilità

Carta YOU rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una carta di credito versatile e conveniente. La combinazione di zero commissioni, flessibilità nei pagamenti, sicurezza avanzata, e la comodità dell’accettazione globale, la rende una scelta adatta a chi viaggia e vuole gestire con massima libertà proprie transazioni finanziarie.

Caratteristiche di Carta YOU

Zero commissioni annuali: Una delle caratteristiche principali di Carta YOU è l’assenza di commissioni annuali per sempre, offrendo un risparmio significativo nel lungo termine.

Prelievi senza commissioni a livello globale: Con la Carta YOU, è possibile effettuare prelievi di contanti in oltre 1 milione di sportelli automatici in tutto il mondo, senza alcuna commissione. Questo la rende una scelta eccellente per i viaggiatori.

Nessuna commissione per acquisti all’estero: La carta è accettata in più di 36 milioni di punti vendita a livello mondiale, senza commissioni aggiuntive per le transazioni internazionali.

Applicazione mobile multifunzione: Carta YOU è supportata da un’app mobile avanzata, che offre un controllo completo e una gestione facile delle transazioni.

Credito Gratuito fino a 7 Settimane: La carta permette un pagamento differito senza interessi sui propri acquisti fino a 7 settimane. Se si effettua un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo per saldarlo fino al 3 del mese seguente.

Pagamenti frazionati flessibili: Carta YOU permette di scegliere ogni mese, al momento della ricezione del riepilogo delle spese, l’importo che si desidera saldare, offrendo una gestione finanziaria più personalizzata. L’importo minimo ammonta al 3% del saldo ed è pari ad almeno 30€.

Senza cambiare banca: Per richiedere Carta YOU non è necessario aprire un nuovo conto corrente; le spese effettuate con la carta possono essere saldate tramite bonifico dal proprio conto bancario esistente.

Carta YOU incorpora anche i vantaggi offerti da Mastercard, come la tecnologia di pagamento Contactless e il Mastercard SecureCode, che forniscono un ulteriore livello di sicurezza nelle transazioni online. La carta si può richiedere online attraverso un processo che può essere completato autonomamente, seguendo pochi semplici passaggi.

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.