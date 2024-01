Carta YOU: zero commissioni annuali e prelievi gratuiti

Nel mondo delle carte di credito, Carta YOU si distingue come un’opzione adatta a chi cerca flessibilità e convenienza per la gestione delle proprie spese. Questa carta opera su circuito Mastercard e non prevede commissioni annuali e non prevede costi aggiuntivi sui prelievi in tutto il mondo.

Caratteristiche e vantaggi di Carta YOU

• Zero commissioni annuali: Una delle caratteristiche più apprezzate è l’assenza di commissioni annuali, che rende Carta YOU accessibile a un ampio pubblico.

• Nessuna commissione sui prelievi: La carta consente prelievi di contanti senza commissioni in oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo.

• Ampia accettazione internazionale: Con più di 36 milioni di punti vendita che la accettano in tutto il mondo, Carta YOU è perfetta per acquisti all’estero, senza commissioni aggiuntive sulle transazioni internazionali.

Funzionalità e flessibilità

• App mobile per la gestione delle spese: La gestione delle transazioni è facilitata da un’applicazione mobile avanzata, che fornisce un controllo totale sulle spese.

• Credito gratuito e pagamenti frazionati: Carta YOU offre fino a 7 settimane di credito gratuito, consentendo ai titolari di differire i pagamenti degli acquisti senza interessi. Inoltre, consente pagamenti frazionati, con la possibilità di scegliere l’importo mensile da saldare con un importo minimo di 30€ o del 3% del saldo.

Convenienza e Sicurezza

• Senza necessità di cambiare banca: Le spese effettuate con la carta possono essere saldate tramite bonifico dal proprio conto bancario esistente, evitando la necessità di aprire un nuovo conto corrente.

• Vantaggi Mastercard: Integrando i vantaggi offerti da Mastercard, come la tecnologia Contactless e il Mastercard SecureCode, Carta YOU aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, specialmente nelle transazioni online.

