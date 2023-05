Carte di Credito RUBATE: proteggiti con NordVPN

Una ricerca guidata da NordVPN, oggi in offerta al 63% di sconto con 3 mesi extra, ha scoperto oltre 6 milioni di carte di credito rubate. La notizia più scioccante è che il 63% di quelle rubate veniva venduto nel Dark Web correlato di altre informazioni personali e sensibili. Purtroppo pare proprio che non basti più affidarsi solo alle segnalazioni e alle campagne che banche e istituzioni finanziarie promuovono per sensibilizzare i clienti alla sicurezza.

La notizia nella notizia è che di questi 6 milioni 80 mila carte di credito sono italiane. Un duro colpo che ci fa capire come oggi sia ancora poco chiara l’emergenza sicurezza informatica. Tutti gli utenti dovrebbero proteggersi con applicazioni e funzionalità all’avanguardia e complete. Adrianus Warmenhoven – consulente di cybersecurity dell’azienda – ha spiegato:

Le carte trovate dai ricercatori sono solo la punta dell’iceberg. Le informazioni vendute a loro “corredo” renderebbero molto più pericoloso, almeno dal lato potenziale, il pacchetto nel suo complesso.

Nel passato, le frodi sulle carte di pagamento venivano collegate dagli addetti ai lavori ad attacchi “brute-force”. Ma la maggior parte delle carte trovate durante la nostra ricerca veniva venduta con indirizzo email e di residenza delle vittime, dati che non possono essere sottratti con la forza bruta. Ecco perché possiamo concludere che queste informazioni sono state carpite usando metodi più sofisticati, come il phishing o attraverso l’uso di malware.

NordVPN spiega come proteggersi dalle frodi e dalle truffe legate alle carte di pagamento

Se utilizzi una o più carte di pagamento per i tuoi acquisti online sei in pericolo. Per proteggerti da frodi e truffe di questo tipo devi scegliere una soluzione di difesa potente e completa. Oggi NordVPN è tra le migliori perché oltre a una VPN in grado di rendere anonimi tutti i tuoi dati una volta connessi, offre anche un anti-malware con la sua funzionalità Threat Protection.

In più ti consigliamo di utilizzare password impenetrabili e differenti per ogni account. Puoi farti aiutare da NordPass, incluso nel Piano Completo di questa VPN, che crea e gestisce in modo sicuro con crittografia le tue credenziali di accesso. Ciò evita possibili data breach a tuo danno. Occorre capire una verità fondamentale: “Sono pochi i criminali che attualmente usano la forza bruta per sottrarre informazioni relative alle carte di pagamento“, ha detto Warmenhoven.

