Casa al SICURO con una spesa da 25€: la telecamera WiFi 2K definitiva

Metti casa al sicuro con un solo acquisto e senza scendere a compromessi. Con questa telecamera WiFi 2K non hai un dettaglio da perdere e soprattutto un euro in più da spendere.

Grazie al ribasso del 25% ora in corso su Amazon non hai un minuto da perdere, collegati per completare l’acquisto con appena 25,45€ e neanche un centesimo in più.

Ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi 2K e non solo: tutto quello che devi sapere sul suo conto

Piccola, indiscreta e posizionabile ovunque, questa telecamera WiFi 2K non è da sottovalutare perché è capace di garantire la sicurezza della tua casa senza mezzi termini. Infatti, con tutte le tecnologie che ha al suo interno, non te ne fa mancare una.

Pensa che è in grado di roteare su sé stessa di 360° per avere una visuale completa dell’ambiente e senza punti ciechi. Dopotutto con la sua lente che riprende in 2K ogni dettaglio, ti sarà facile individuare anche un singolo pelo fuori posto.

Questo non è tutto, al suo interno non mancano:

la visione notturna per non temere il buio;

per non temere il buio; l’ audio a 2 vie grazie al quale puoi parlare e ascoltare a distanza;

grazie al quale puoi parlare e ascoltare a distanza; il rilevatore di movimento intelligente che distingue animali da umani;

intelligente che distingue animali da umani; un lettore di schede microSD per scegliere come archiviare i filmati.

Se tutto questo non ti è sufficiente, allora sappi che la telecamera la gestisci facilmente dal tuo smartphone o dal tuo tablet scaricando l’applicazione dedicata. In questo modo, anche a chilometri di distanza hai sempre tutto a portata di dito e orecchio.

Non aspettare un secondo in più ma porta immediatamente a casa la tua telecamera WiFi 2K a soli 25,49€ grazie al ribasso del 25% su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.