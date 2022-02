Casa connessa: spesa minima grazie a questa multipresa SMART

Una casa connessa? Per ottenerla non devi spendere un sacco di soldi soprattutto quando punti ai dispositivi giusti. Hai già fatto il passo in avanti con le luci di ultima generazione, ora tocca ai tuoi elettrodomestici. Tranquillo, non devi cambiarli, ti basta abbinarsi a questa multipresa smart eccezionale. Con lo sconto del 25% la paghi il minimo, forse il prezzo più basso dell’intera categoria. Apri la pagina di Amazon e te la porti a casa con soli 29,59€.

Da utilizzare è così semplice che ne vorrai subito un’altra. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime.

Multipresa smart: non ha limiti questa qui

Ti suggerisco questa non solo per l’ottimo rapporto qualità prezzo ma anche perché è dotata di tutte le tecnologie di cui potresti aver bisogno. Anzitutto, se non ne hai mai sentito parlare, questo prodottino è geniale. Ti mette insieme diverse prese intelligenti in un unico posto e le utilizzi letteralmente come vuoi. Come si sfrutta? Come una semplicissima multipresa quindi in modo semplice se non di più.

In modo particolare tre prese tipo shucko e quattro entrate USB per un totale di 7 spine diverse a tua completa disposizione. Compatibile anche con gli assistenti vocali come Alexa e Google, la gestisci con la voce o con l’applicazione sullo smartphone.

Cosa ti permette di fare?

Accendere e spegnere qualunque dispositivo attaccato;

e qualunque dispositivo attaccato; creare delle routine;

accedere alla funzione timer;

rimanere al sicuro.

Al suo interno, infatti, ha integrato un sistema di protezione che ti tutela contro ogni genere di problema. Quindi, se ci pensi, è finanche più sicuro collegare i tuoi dispositivi a questa che alla spina attaccata al muro.

Allora, sei pronto a una rivoluzione? Questa volta la fai in casa tua se approfitti della promozione su Amazon e ti porti a casa questa multipresa smart con soli 29,59€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.