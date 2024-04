Casa sicura: sconto 25% sulla telecamera TP-Link Tapo C211

Segnaliamo lo sconto del 25% sul listino proposto in questo momento da Amazon su TP-Link Tapo C211. Si tratta del modello di telecamera di sorveglianza più recente tra quelli proposti dal marchio, perfettamente integrato nella smart home e con funzionalità avanzate come la comunicazione audio bidirezionale per parlare con chi si trova a casa, da ovunque, tramite l’applicazione su smartphone. Oggi può essere tua a un prezzo molto conveniente.

TP-Link Tapo C211 per la sorveglianza della casa

Integra un sensore da 3 megapixel per effettuare riprese a risoluzione 2K, senza compromessi in termini di definizione. Il design è studiato in modo che la testa possa ruotare completamente a 360 gradi in orizzontale e fino a 114 gradi in verticale. Non mancano poi uno slot per schede microSD fino a 512 GB su cui salvare i video, la possibilità di impostare zone privacy personalizzate, la rilevazione del movimento con notifiche in tempo reale per le anomalie, il riconoscimento del pianto dei bambini e molto altro ancora. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Lo sconto del 25% applicato oggi in automatico ti permette di acquistare la telecamera di sorveglianza TP-Link Tapo C211 al prezzo finale di soli 29,99 euro invece di 39,99 euro come da listino ufficiale. Sono già quasi 25.000 le recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterla alla prova, con un voto medio pari a 4,6/5 stelle che non lascia dubbi sulla sua qualità.

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo ed effettui l’ordine adesso, puoi contare anche sulla consegna gratuita direttamente a casa prevista già entro domani. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione del prodotto, senza passare da intermediari.