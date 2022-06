Casa smart con Alexa a portata di voce, Echo Dot 4 diventa tuo in promo

Se da tempo stavi pensando di rendere la tua casa un poso più smart, allora devi puntare a un assistente come Amazon Alexa che di funzioni ne ha davvero tante. Anche io ero titubante all’inizio, ma una volta che inizi a capire come funziona non ne fai più a meno.

Con le promozioni in corso ora sull’e-commerce, risparmi il 40% circa sul modello di quarta generazione quindi ti porti a casa Echo Dot con soli 34,99€, prendilo in considerazione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime, non aspettare un secondo in più.

Echo Dot di 4a generazione, come sfruttarlo a dovere

Tra i più diffusi dell’intera serie, questo qui di prodotto Amazon è interessante. Con la cassa potenziata rispetto al modello precedente lo utilizzi praticamente per tutto e non scendi a compromessi. Come sempre, per, se vuoi abbinarlo a un impianto stereo secondario puoi farlo senza problemi.

Con la voce puoi chiedere ad Amazon Alexa di tutto e di più, ci metti un paio di secondi a capire che di potenziale ne ha da vendere. Se non sei familiare con l’assistente più famoso al mondo allora ti svelo che hai a portata di voce:

timer e sveglie;

gestione di dispositivi collegati come smart TV, lampade, citofoni e telecamere;

come smart TV, lampade, citofoni e telecamere; informazioni in merito a tutto e di più, meteo, avvenimenti e curiosità;

musica, podcast, audiolibri di qualunque genere;

di qualunque genere; installare skills per espandere ancora di più le possibilità.

Non aspettare neanche un secondo in più, acquista al volo il tuo Echo Dot di 4a generazione su Amazon, proprio ora che è in promozione. Ti colleghi e con 34,99€ lo acquisti al volo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.