Casa smart: METÀ PREZZO per il termostato intelligente X di tado°

Con l’avvicinarsi della stagione più fredda dell’anno, lo sconto del 50% sullo starter kit del termostato intelligente X di tado° è quello di cui hai bisogno per risparmiare sul riscaldamento della tua casa, contribuendo al tempo stesso a trasformarla in una smart home. L’occasione fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato da Amazon e riservato agli abbonati Prime in corso sull’e-commerce.

tado°, termostato intelligente X

Compatibile con Alexa, Siri e Assistente Google, aiuta ad abbattere i costi in bolletta gestendo in modo ottimale la temperatura delle stanze. Il bundle ha in dotazione il Bridge X e un set di batterie aggiuntivo. Tramite l’applicazione è possibile pianificarne il funzionamento, anche tramite geofancing, con rilevamento delle finestre aperte e altro ancora. È adatto a caldaie a gas che supportano OpenTherm e controllo a relais, pompe di calore e impianti idraulici di riscaldamento a pavimento con termostato cablato. Visita la pagina dedicata alla promozione per saperne di più. L’immagine qui sotto mostra quanto incluso nella scatola: c’è tutto l’occorrente per l’installazione e il montaggio a parete, alla portata di chiunque seguendo le istruzioni fornite.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 50% sul termostato intelligente X di tado° e acquistalo al prezzo minimo storico di 99,99 euro (invece di 199,99 euro come da listino). La disponibilità è immediata, vendita e spedizione sono gestite dall’e-commerce con la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni.

A mezzanotte si concluderà la Festa delle Offerte Prime su Amazon, l’evento riservato agli iscritti Prime. Se non hai ancora un abbonamento, puoi iniziare subito la prova di 30 giorni, senza spese, per accedere a tutti i vantaggi inclusi.