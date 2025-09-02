 Casa VIGILATA con la telecamera EZVIZ da esterno 5in1 (36€)
La telecamera EZVIZ è rapida e facile da montare con la sua visione notturna a colori e l'allarme integrato per tenere casa al sicuro.
La telecamera EZVIZ è rapida e facile da montare con la sua visione notturna a colori e l'allarme integrato per tenere casa al sicuro.

Anche l’esterno di casa merita di essere vigilato. Proprio negli spazzi come balcone, terrazza e giardino possono aggirarsi molti problemi quindi renderli sicuri è un passo necessario. Per farlo non bisogno né spendere tanto né chiamare uno specialista, non quando hai a disposizione una telecamera WiFi eccellente come questa di EZVIZ. Completa in tutto con le sue cinque funzioni, ora è in offerta su Amazon con sconto del 33%. La metti in carrello a soli 36,99 euro invece di 54,99 euro e la monti nel giro di pochissimi minuti.

La telecamera da esterno marcata EZVIZ è un dispositivo di ultima generazione e ricco di funzioni. Tenere sotto controllo gli spazi esterni è elementare perché la gestisci direttamente tramite smartphone. Compatibile anche con Alexa e altri assistenti, è facile e veloce da installare visto che in confezione trovi tutte le istruzioni. In questo modo non hai bisogno di chiamare uno specialista e puoi fare da te. Trattandosi di un prodotto creato ad hoc per stare fuori, è resistente e robusto oltre che impermeabile.

EZVIZ Telecamera WiFi Esterno 3mp, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa Outpro

36,99 54,99€ -33%
La telecamera monta un eccellente obiettivo da 3MP che restituisce una visione così dettagliata da non farti scappare anche la più piccola minuzia. Per le ore diurne non incontri problemi e sei tutelato anche nelle ore notturne attraverso la visione notturna a colori che ha un raggio di copertura fino a 30 metri di distanza. Non solo, questo modello è avanzato e integra l’intelligenza artificiale, la quale si occupa di identificare e tracciare i movimenti per farti sapere cosa accade e per non allettarti nel caso si tratti di semplici animali, ad esempio. Conosci chi si è avvicinato? Puoi comunicare a distanza con l’audio bidirezionale, come con il corriere. Se invece non sai chi sia, l’allarme con sirena e luce stroboscopica allontana i malintenzionati.

Piccola, economica ma una vera forza della natura. Acquista la tua telecamera WiFi da esterno EZVIZ e rendi la tua casa una roccaforte. Mettila in carrello a soli 36,99 euro con sconto del 33% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

2 set 2025
