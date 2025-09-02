Casa VIGILATA con la telecamera EZVIZ da esterno 5in1 (36€)

Anche l’esterno di casa merita di essere vigilato. Proprio negli spazzi come balcone, terrazza e giardino possono aggirarsi molti problemi quindi renderli sicuri è un passo necessario. Per farlo non bisogno né spendere tanto né chiamare uno specialista, non quando hai a disposizione una telecamera WiFi eccellente come questa di EZVIZ. Completa in tutto con le sue cinque funzioni, ora è in offerta su Amazon con sconto del 33%. La metti in carrello a soli 36,99 euro invece di 54,99 euro e la monti nel giro di pochissimi minuti.

La telecamera da esterno marcata EZVIZ è un dispositivo di ultima generazione e ricco di funzioni. Tenere sotto controllo gli spazi esterni è elementare perché la gestisci direttamente tramite smartphone. Compatibile anche con Alexa e altri assistenti, è facile e veloce da installare visto che in confezione trovi tutte le istruzioni. In questo modo non hai bisogno di chiamare uno specialista e puoi fare da te. Trattandosi di un prodotto creato ad hoc per stare fuori, è resistente e robusto oltre che impermeabile.

La telecamera monta un eccellente obiettivo da 3MP che restituisce una visione così dettagliata da non farti scappare anche la più piccola minuzia. Per le ore diurne non incontri problemi e sei tutelato anche nelle ore notturne attraverso la visione notturna a colori che ha un raggio di copertura fino a 30 metri di distanza. Non solo, questo modello è avanzato e integra l’intelligenza artificiale, la quale si occupa di identificare e tracciare i movimenti per farti sapere cosa accade e per non allettarti nel caso si tratti di semplici animali, ad esempio. Conosci chi si è avvicinato? Puoi comunicare a distanza con l’audio bidirezionale, come con il corriere. Se invece non sai chi sia, l’allarme con sirena e luce stroboscopica allontana i malintenzionati.

Piccola, economica ma una vera forza della natura. Acquista la tua telecamera WiFi da esterno EZVIZ e rendi la tua casa una roccaforte. Mettila in carrello a soli 36,99 euro con sconto del 33% su Amazon.