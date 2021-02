Case ATX SilverStone RGB scontato di oltre 30 euro

Oggi portiamo per la prima volta un prodotto strettamente dedicato agli utenti DIY, ovvero quella fetta di persone che il PC preferiscono assemblarlo in autonomia. Si tratta del case SilverStone PM01, un tradizionale case mid-tower, ma ricco di peculiarità che lo rendono una delle migliori soluzioni per qualità/prezzo.

Case ATX SilverStone PM01: caratteristiche tecniche

Partendo dalle dimensioni, il case misura 571mm di altezza e 560mm di lunghezza per 220mm di larghezza, con un ingombro nella media di questo tipo di telaio. Supporta schede madre ATX fino 12×10,7 pollici e schede video fino a 419mm. Aspetto caratterizzante del case è il pannello frontale in mesh, che garantisce un flusso d’aria nettamente maggiore rispetto a prodotti con pannello in vetro o comunque chiuso. Dietro il pannello è presente un filtro antipolvere oltre a 3 ventole RGB da 140mm preinstallate in immissione. Il pannello I/O offre ben 4 porte USB di cui due USB 3.0, il tasto di accensione ovviamente e un comodo pulsante “LED” per gestire l’illuminazione dell’intero PC.

Menzione particolare va sicuramente all’HUB per le ventole integrato. Nella parte posteriore, infatti, all’interno della camera dedicata al cable management, ritroviamo preinstallato un comodo pannello che permette di collegare fino a 10 ventole. Per chi invece intendesse utilizzare sistemi di raffreddamento a liquido, è possibile montare radiatori fino a 360mm nella parte frontale. Presente perfino un pannello interno per coprire la zona alimentazione e donare un aspetto più pulito al PC. Sicuramente di grande effetto da vedere grazie ad un aspetto ordinato visibile dal pannello laterale che presenta una finestra trasparente sull’hardware.

In breve si tratta di un’ottima soluzione per realizzare una configurazione di qualsiasi tipo. Naturalmente dal punto di vista estetico, è un prodotto che strizza l’occhio ai videogiocatori. Tuttavia lo spazio per ben 9 dischi lo rendono perfetto per un PC ad altissime prestazioni votato alla produttività o per una workstation. Grazie all’offerta di Amazon, è possibile acquistarlo nella sua variante nera a soli 97,58 euro con uno sconto del 26% sul prezzo di listino.