Case esterno UGREEN per Disco Rigido 2.5" a soli 12€

Siete alla ricerca di un dispositivo che vi permetta di utilizzare un SSD destinato a un uso interno anche all’esterno? Su Amazon abbiamo l’offerta che fa per voi e che riguarda il case esterno della UGREEN per Disco Rigido 2.5’’ con interfaccia USB 3.0. Il suo prezzo passa da 15,99 euro a soli 12,79 euro grazie a un coupon sconto del 20%.

Case esterno UGREEN per Disco Rigido 2.5″ scontato del 20%

Questo case presenta un’interfaccia SATA III fino a 6 Gbps, compatibile verso il basso con SATA II e SATA I. Adatto per il collegamento a tutti i dischi rigidi SATA da 2,5 pollici con un’altezza inferiore a 9,5 mm. Dotato di chipset ASM235CM, l’alloggiamento del disco rigido da 2,5 pollici supporta sia il protocollo USB 3.0 sia il protocollo UAS, quindi la velocità di trasmissione può arrivare fino a 5 Gbps.

All’interno è presente anche un comodo cuscinetto in schiuma che aiuta a evitare che il disco rigido oscilli nella custodia. Durante l’installazione o la sostituzione del disco rigido, i cuscinetti in schiuma possono proteggere anche dai graffi. Insomma, un ottimo prodotto che non potete farvi scappare al prezzo di soli 12,79 euro.