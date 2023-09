Case per PC Asus ROG Strix Helios: SUPER sconto su Amazon

Se sei un appassionato di gaming e stai cercando di creare la build dei tuoi sogni, oggi è il giorno fortunato. Il case da gaming Asus ROG Strix Helios è in super sconto del 22% su Amazon, e non puoi lasciartelo sfuggire. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 272,00 euro.

Case per PC Asus ROG Strix Helios: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle prime cose che noterai nel Asus ROG Strix Helios è il suo design intelligente. Questo case può supportare schede madri nei formati ATX ed EATX, garantendo tutto lo spazio di cui hai bisogno per realizzare la tua build dei sogni. Non dovrai più preoccuparti di limiti dimensionali quando scegli i tuoi componenti.

Ma questo case non è solo funzionale, è anche uno spettacolo per gli occhi. La struttura in alluminio spazzolato bianco-argento e i pannelli in vetro temperato fumè conferiscono l’Asus ROG Strix Helios un aspetto elegante e moderno. E l’illuminazione RGB personalizzabile trasformerà la tua postazione in una vera opera d’arte. Puoi scegliere il tuo colore preferito o uno degli effetti preimpostati per creare l’atmosfera giusta durante le tue sessioni di gioco.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo case è la flessibilità nel posizionare le schede video. Puoi scegliere tra due configurazioni di collegamento, orizzontale o verticale, a seconda delle tue preferenze. Questo ti consente di personalizzare la tua build e immergerti completamente nella battaglia senza distrazioni.

Se sei preoccupato per il surriscaldamento durante le tue intense sessioni di gioco, l’Asus ROG Strix Helios ha la soluzione perfetta. Questo case supporta radiatori per il raffreddamento a liquido fino a 420mm, garantendo che il tuo sistema rimanga fresco anche nelle sessioni di gioco più lunghe e intense.

Il pannello frontale del case è dotato di LED RGB personalizzabili. Puoi scegliere il tuo colore preferito o sincronizzarlo con altri dispositivi compatibili Aura per mostrare il tuo stile da vero gamer. La tua postazione diventerà il centro di attenzione tra i tuoi amici.

Se desideri una postazione completa, puoi abbinare il Asus ROG Strix Helios ad altri componenti della serie ASUS ROG Strix White. Questa combinazione creerà una postazione da gaming che tutti ti invidieranno.

In conclusione, l’Asus ROG Strix Helios è il case da gaming che hai sempre desiderato. Con il suo design intelligente, l’illuminazione RGB personalizzabile e la flessibilità nelle configurazioni, è la scelta ideale per realizzare la tua build dei sogni. Approfitta dell’offerta del 22% su Amazon oggi stesso e trasforma la tua postazione in un’opera d’arte da gamer. Non perdere altro tempo, le scorte stanno finendo velocemente al prezzo ridicolo di soli 272,00 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.