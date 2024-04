Cashback del 10% sugli hotel: provra gratis Revolut Premium

Sei pronto a scoprire un’esperienza finanziaria senza confini? Revolut Premium è la chiave che sblocca un mondo di opportunità. Provarlo ora gratuitamente per 3 mesi e prova con mano una serie di vantaggi esclusivi che si adattano al tuo stile di vita e ti accompagnano ovunque tu vada.

Revolut Premium: come provarlo gratuitamente

Per provare Revolut Premium gratis per un periodo di 3 mesi, inserisci il tuo numero di telefono nella pagina ufficiale, quindi scaricare l’app tramite il link ricevuto via SMS. A questo punto, non ti resta che effettuare la registrazione direttamente dall’applicazione, accettando l’aggiornamento al profilo premium non appena ti viene richiesto, per iniziare da subito la prova gratuita.

Al rinnovo, il canone sarà di 9,99€ al mese, ma puoi anche decidere di disdire prima della scadenza del periodo, rimanendo con il piano standard senza alcun canone. Ma vediamo cosa potrai avere se invece decidi di restare.

Revolut Premium: tutti i vantaggi

Carta di debito MasterCard personalizzata

Scegli tra tre colori esclusivi: lavanda, Grigio Siderale oppure Oro Rosa, ed effettua acquisti e prelievi in tutto il mondo in totale sicurezza, grazie a 3D Secure e altri standard di sicurezza moderni che monitorano il conto corrente per rilevare possibili transazioni sospette.

Assicurazioni complete

Con Revolut Premium hai una copertura assicurativa per spese mediche all’estero o ritardi dei voli.

Flessibilità e sconti esclusivi

Puoi inviare comodamente denaro verso oltre 160 destinazioni, anche per dividere le spese: basta soltanto un tocco! Inoltre puoi avere sconti esclusivi suoi tuoi acquisti tramite una sezione apposita, oltre a poter disdire in un attimo gli abbonamenti attivi sul tuo conto tramite addebito diretto.

Cashback e tasso di cambio agevolato

Ottieni uno sconto del 10% se prenoti un hotel per qualsiasi destinazione tu voglia e, se ti trovi fuori, spendi nella valuta locale a un tasso di cambio più vantaggioso rispetto altri conti correnti.

Viaggia in comodità

Hai un accesso esclusivo ai salotti aeroportuali grazie al pass incluso, con cui puoi attendere il tuo volo nella comodità più totale e con tutti i servizi compresi.

Prova ora Revolut Premium e non perdere tutti i vantaggi esclusivi che ha da darti!