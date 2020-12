Nei giorni in cui prende il via il Cashback di Stato molti stanno provando (non senza qualche difficoltà) ad aderire all’iniziativa. Lo si può fare anche attraverso le applicazioni di Poste Italiane, senza dover per forza di cose passare dallo strumento IO che al momento accusa il colpo per via dell’eccessiva mole di connessioni simultanee.

Il Cashback con le app BancoPosta e Postepay

Coloro in possesso di una carta BancoPosta o Postepay possono iscriversi al Cashback di Stato direttamente dalle app omonime. A spiegarlo Marco Siracusano, Amministratore Delegato di Postepay.

Poste Italiane sta dando un grandissimo contributo al Piano Italia Cashless, a livello di evoluzione e solidità delle nostre piattaforme, nella costruzione e nella tenuta dell’impianto del Cashback di Stato. Inoltre diamo anche un contributo diretto: tutti i clienti di Poste Italiane titolari di una carta BancoPosta o Postepay possono iscriversi al programma direttamente sulle nostre App Postepay o App Bancoposta, abilitare le proprie carte e iniziare le attività di pagamento in modo diretto, senza bisogno di fare altro, con la possibilità di monitorare le spese e quanto sta maturando il Cashback.

Nel suo intervento Siracusano sottolinea come l’impegno di Poste Italiane al Piano Italia Cashless non sia limitato al Cashback, strutturandosi in diverse iniziative con l’obiettivo di sostenere i pagamenti digitali, anche attraverso un ulteriore incentivo che incrementa il rimborso riconosciuto dal Governo.