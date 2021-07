Cashback: continua su Amazon, se sai come fare (trucchi)

Il Cashback di Stato è stato sospeso in via ufficiale, è vero: ti dico però che su Amazon puoi trovare qualcosa di molto simile. In fondo, cos'era, se non una forma di risparmio? Spendi e ti torna indietro una somma. Ecco, lascia che ti mostri qualche piccolo trucco per fare qualcosa di uguale, anzi di migliore, sulla piattaforma del colosso dell'e-commerce. Infatti, il risparmio – importante – ce l'hai a monte e non dopo aver speso!

Cashback finito? Fallo continuare su Amazon ecco come

Certo, potrei dirti, banalmente: apri la pagina delle offerte del giorno e vedi cosa c'è in sconto. E invece no, quello che ti insegno oggi non è come risparmiare in “modo comune”, ma gli strumenti per fare affari veri, risparmiando veramente parecchio. Ci sono infatti delle possibilità, ancora poco conosciute e sfruttate in Italia, che ti consentono di accedere a sconti pesanti ogni giorno.

Il mio preferito in assoluto è quello della pagina dei coupon: sfogliala tutta e guarda la marea di codici sconto che c'è, risparmi tantissimo su prodotti praticamente di tutti i tipi. Non hai idea di quante cose io abbia comprato a prezzi inimmaginabili. Questa parte di Amazon è poco pubblicizzata e tenuta abbastanza nascosta, ma una volta che la conosci, è la prima cosa che controlli.

Il secondo strumento utilissimo per risparmiare immediatamente, ancora prima di pagare, è la sezione “iscriviti e risparmia”. Sai cos'è? Semplicemente, ci sono prodotti di consumo che potresti voler ricomprare ogni tot di tempo: bene, se imposti l'abbonamento al momento del primo acquisto, risparmi fino al 25% sul prodotto. La cosa bella è che non c'è alcun vincolo: puoi anche solo approfittare del primo sconto e poi cancellare l'abbonamento in qualsiasi momento. I prodotti disponibili in abbonamento sono veramente tanti: dai un'occhiata a quanto è grande il catalogo.

Il terzo strumento per fare affari immediati e – semplicemente – aguzzare la vista: ci sono degli sconti che non vengono nominati, ma poi compaiono in fase di pagamento. Li riconosci facilmente però se sai dove cercarli. Guarda l'immagine in basso: viene segnalato il “risparmia al check out”. Ecco, è proprio lui! Se scegli quel prodotto (in questo caso Amazfit Bip U Pro con GPS) alla fine pagherai meno del prezzo segnalato.

Insomma, il Cashback di Stato sarà anche stato sospeso, ma su Amazon – un sistema ancora più efficace – continuerà all'infinito e il risparmio non ti arriverà come bonifico: lo ottieni subito, spendendo direttamente molto meno di quello che dovresti. Basta conoscere gli strumenti giusti, proprio come questi.