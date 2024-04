Cashback del 50% sulle commissioni: scegli ora Axerve POS Easy

Axerve POS Easy è un servizio che vanta oltre 100.000 clienti e più di 250 metodi di pagamento accettati, offrendo un ecosistema pratico e semplice per rendere più agevoli i tuoi incassi e la gestione della tua attività. Con l’ultima offerta, puoi ottenere un risparmio netto sulle commissioni, grazie al cashback del 50% che ottieni se richiedi il dispositivo entro il 30 maggio.

Axerve POS Easy: la soluzione pratica per la tua attività

Axerve POS Easy è un dispositivo di pagamento progettato per essere al tuo fianco in ogni situazione, grazie alla sua connettività 4G con SIM e traffico dati inclusi, che si collega in automatico alla miglior rete disponibile, oltre ovviamente al Wi-Fi. Il dispositivo è dotato di sistema operativo Android e offre un design moderno ed elegante, con dimensioni compatte e peso di soli 390 grammi, insieme a una stampante integrata per le ricevute.

Il servizio accredita il transato POS su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. I tuoi soldi saranno subito disponibili senza la necessità di aprire alcun conto corrente dedicato: decidi tu dove averli!

Axerve POS Easy ti offre anche una comoda dashboard online per gestire tutte le transazioni eseguite con il POS: l’interfaccia intuitiva e semplice da navigare ti permette di avere aggiornamenti in tempo reale su tutti i pagamenti incassati.

Con l’offerta Easy a commissioni paghi solo l’1% sugli incassi e nessun canone mensile. È prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €, mentre il POS ha un prezzo di 100€ IVA esclusa.

Con Axerve POS Easy non è presente nessun vincolo né costi in caso di reso o sostituzione, sarai quindi libero di cambiare nel caso non fossi soddisfatto e, se hai bisogno di aiuto, un team di tecnici esperti è a tua disposizione gratuitamente per tutti i giorni della settimana.

Non perdere l’occasione e risparmia sulle commissioni!