Cashback fino al 4% su brand famosi? Ecco come fare

Il cashback è un sistema molto apprezzabile, che consente di recuperare una piccola percentuale sugli acquisti effettuati. Per chi ama lo shopping, di fatto, si tratta di un vantaggio considerevole sul medio e lungo periodo.

Dietro questa funzionalità apprezzabile però, vi sono spesso dei grandi limiti. Alcune piattaforme infatti offrono cashback ridicoli, inferiori anche all0 0,5%. In altri casi invece, pur presentando percentuali molto più alte, è possibile usufruire dell’offerta solo su alcuni marchi o presso alcuni negozi.

Alla prova pratica, se questi E-commerce o negozi fisici presentano costi più alti della concorrenza, tutti i vantaggi del cashback si vanno a perdere. Per fortuna, esistono anche piattaforme che vanno controcorrente, offrendo vantaggi reali in questo contesto.

Woolsocks, per esempio, è un’app gratuita facile da scaricare e che, una volta installata, in appena pochi minuti permette di ottenere cashback consistenti anche su brand famosi.

Brand famosi e cashback: perché Woolsocks è la scelta migliore possibile?

Quando si parla di Woolsocks, si fa riferimento a una piattaforma che offre offerte con cashback in oltre 35.000 negozi tra i più famosi e comuni nel nostro paese.

Si parla, per esempio, del 2% sui prodotti Nike e addirittura del 4% da Starbucks: percentuali difficilmente raggiungibili altrove. Un’abbinamento tra quantità di negozi e percentuali che rende questa piattaforma la migliore della sua categoria.

L’app però va ben oltre, proponendo una serie di funzioni finanziarie intelligenti, come la possibilità di impostare obiettivi finanziari, cancellare abbonamenti a servizi indesiderati con un semplice tocco e la possibilità di donare denaro a cause benefiche di vario tipo.

Il tutto con un software dall’interfaccia semplice e pulita, ideale tanto per gli appassionati tech quanto per chi non ha dimestichezza con gli smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.