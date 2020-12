Da oggi è possibile aggiungere il proprio bancomat alla sezione Portafoglio dell’app IO in modo da poterlo utilizzare per i pagamenti nei negozi e maturare così il Cashback di Stato. Il via all’iniziativa è fissato per la giornata di domani (martedì 8 dicembre) con la prima fase sperimentale battezzata Extra Cashback di Natale che andrà a concludersi il 31 dicembre.

Cashback di Stato: come aggiungere il bancomat a IO

Come prima cosa è necessario aggiornare l’applicazione IO, da Play Store se si è in possesso di uno smartphone Android oppure da App Store se si utilizza un iPhone con iOS. Una volta completata la procedura non bisogna far altro che aprire IO, recarsi nella sezione Portafoglio e selezionare “Aggiungi metodo di pagamento”: lì è ora possibile premere su “Carta PagoBANCOMAT” (la carta con il logo PagoBANCOMAT che usi per prelevare contante o pagare nei negozi).

La procedura per l’inserimento della carta è rapida e almeno nel nostro caso non ha richiesto l’input manuale di alcun dato. Una volta verificata la correttezza delle informazioni è sufficiente premere “Aggiungi”.

L’ultimo step è quello che consente di scegliere per quali metodi di pagamento attivare il Cashback. Al termine della procedura il bancomat compare automaticamente all’interno della sezione Portafoglio.

Rimandiamo a un altro articolo pubblicato su queste pagine per la procedura utile ad aderire al Cashback di Stato direttamente dall’applicazione IO.

Ricordiamo infine che il rimborso maturato nel periodo che va dall’8 al 31 dicembre 2020 sarà erogato direttamente sull’IBAN indicato dal cittadino entro la fine di febbraio 2021.