Finalmente IO è pronta per la prima fase del Cashback di Stato, quella sperimentale battezzata Extra Cashback di Natale, al via nella giornata di domani (martedì 8 dicembre) e destinata a concludersi l’ultimo giorno di quest’anno. Rimandiamo al nostro speciale per ogni dettaglio sul funzionamento. In questo articolo segnaliamo invece che da oggi è possibile confermare la propria adesione all’iniziativa.

IO e Cashback di Stato: come attivarlo

Anzitutto è necessario aggiornare l’applicazione IO, da Play Store o App Store a seconda del proprio smartphone. Dopodiché all’avvio viene mostrato un messaggio come quello seguente.

Un tocco su “Iniziamo” ed è subito possibile notare l’etichetta “Novità” a fianco di “Cashback”.

Premendo sulla voce “Cashback” compare un riassunto delle modalità previste per ottenere il rimborso e selezionando “Attiva il Cashback” si è chiamati ad accettare la condizioni dell’iniziativa: essere maggiorenne, risiedere in Italia, attivare il Cashback su metodi di pagamento in proprio possesso ed esclusivamente per acquisti personali. Sarà poi possibile confermare con “Dichiaro”.

Lo step successivo prevede l’inserimento del codice IBAN relativo al proprio conto corrente verso il quale sarà poi erogato il rimborso.

Una volta completata la procedura per l’adesione, il Cashback di Stato viene mostrato nella sezione Portafoglio di IO. Da lì in qualsiasi momento sarà possibile decidere di terminare la propria partecipazione semplicemente premendo “Cancella la tua iscrizione al Cashback”.

Rimandiamo gli interessati alla procedura per aggiungere il bancomat a Portafoglio così da poterlo utilizzare per i pagamenti sui quali maturare il Cashback.

Ricordiamo infine che l’erogazione del rimborso maturato nel mese di dicembre 2020 è previsto entro la fine di febbraio 2021.