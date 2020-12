App IO: rallentamenti in vista del cashback

L’avvicinamento alla data dell’8 dicembre, data in cui ha inizio il Super cashback di Natale (fino a 150 euro ottenibili su un massimale di 1500 euro di spesa) ha portato a non pochi dubbi sulla capacità dell’app IO di reggere l’urto delle aumentate attività da parte degli utenti. I rallentamenti sono infatti stati evidenti, con problemi di varia natura per quanto hanno tentato di installare l’app per dare il via alle spese pre-natalizie con in tasca uno sconto potenziale del 10% direttamente da parte dello Stato.

Il problema non è lo SPID

Alla luce di queste difficoltà, Poste Italiane ha voluto chiarire la propria posizione: il problema non è a livello di SPID (come invece avvenuto nel recente passato, in occasione del lancio del Bonus Mobilità), ma direttamente a livello dell’app IO:

Eventuali errori o caricamenti prolungati riscontrati dagli utenti nell’accesso all’App IO possono essere dovuti agli interventi di rafforzamento della piattaforma in vista dell’avvio del Cashback previsto per l’8 dicembre.

Polemica sgonfiata sul nascere, dunque, e attenzioni spostate altrove. Nel frattempo Satispay aggiorna la sua app per consentire l’accesso al cashback senza IO, SPID o CIE, così come presto sarà realizzato anche da Nexi e Hype. Per chi usa queste app il tutto si riduce ad una serie di “tap” sull’app, abilitando il cashback in pochi secondi e senza alcuna difficoltà.