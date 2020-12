Tra pochi giorni, da martedì 8 dicembre, in tutta Italia sarà possibile accedere al Cashback di Stato (o Cashback di Natale come lo chiamano alcuni) ricevendo un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con pagamenti digitali. Tra i metodi a disposizione, senza dover passare da IO o SPID, c’è anche l’applicazione Hype.

A renderlo noto è la società con un comunicato giunto in redazione. A breve nell’app farà la sua comparsa la sezione denominata appunto “Cashback di Stato”, accessibile da tutti gli utenti maggiorenni, consentendo di collegare in pochi e semplici passaggi la carta e l’IBAN corrispondente. Queste le parole di Antonio Valitutti, CEO di HYPE

Hype nasce come strumento digitale per la gestione del denaro a 360 gradi e, per sua natura, incentiva i pagamenti elettronici. In questo momento così importante, con l’avvio di un’iniziativa di Stato che cambierà il modo di approcciare il denaro, non potevamo non essere in prima linea, fornendo ai nostri clienti, già di per sé orientati a questo tipo di comportamenti, una modalità facile e veloce per accedere ai rimborsi. Crediamo, infatti, che la facilità di utilizzo sia cruciale per accompagnare la popolazione in questa fase di cambiamento e colmare così il gap che ci separa dagli altri Paesi europei.