In fase di distribuzione un importante aggiornamento destinato all’applicazione IO, giusto in tempo per l’arrivo del Cashback di Stato: lo abbiamo già potuto scaricare e installare correttamente sui dispositivi Android in nostro possesso e risulta essere in rollout anche per quelli iOS.

IO: aggiornamento per il Cashback di Stato

Riportiamo qui sotto il changelog che fa riferimento a novità introdotte per quanto riguarda i metodi di pagamento supportati (o in arrivo), i bonus disponibili (incluso quello Vacanze) e miglioramenti generali all’interfaccia.

In seguito all’installazione accedendo a Portafoglio compare la voce “Cashback” accompagnata dall’etichetta “In arrivo”. Inoltre, quando si aggiunge un metodo di pagamento ora è possibile selezionare anche le carte emesse da Poste Italiane ovvero BancoPosta o Postepay oltre a quelle di credito e di debito. Presto si potrà fare altrettanto con PagoBANCOMAT e con applicazioni come Satispay.

Tra ieri e oggi l’applicazione IO ha manifestato qualche malfunzionamento e causato non pochi grattacapi agli utenti. I problemi sono insorti proprio nella sezione Portafoglio a cui in molti stanno cercando di accedere per farsi trovare pronti all’appuntamento con il Cashback di Stato. Ora dovrebbe finalmente essere tutto risolto.