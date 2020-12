Proprio quando il Cashback di Stato sta per arrivare, nel giorno in cui ci si può preparare per l’arrivo della Lotteria degli Scontrini, l’applicazione IO scivola: in questo momento la sezione Portafoglio risulta del tutto fuori uso.

IO: la sezione Portafoglio dell’app non carica

Chi prova ad accedervi si trova di fronte a quanto mostrato nello screenshot qui sotto: due icone che girano senza mai portare a termine l’operazione le operazioni “Carico i metodi di pagamento” e “Carico lo storico delle transazioni”.

Con tutta probabilità l’intoppo è legato a una eccessiva mole di connessioni e richieste in contemporanea verso i servizi legati all’app IO. L’unico consiglio utile è il più classico dei “Riprovare più tardi”. E subito torna alla mente la giornata nera di SPID quando meno di un mese fa è stato erogato il Buono Mobilità.