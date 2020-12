Lotteria degli Scontrini, si parte!

La Lotteria degli Scontrini inizia oggi. O meglio: se il rilascio di scontrini validi ai fini della lotteria inizierà a partire dal 1 gennaio 2021, fin da oggi è disponibile lo strumento di rilascio del “Codice Lotteria” necessario per validare i propri scontrini.

Lotteria degli Scontrini: scarica il Codice Lotteria

Il meccanismo per partecipare alla Lotteria degli Scontrini è molto semplice:

si accede al sito ufficiale della Lotteria degli Scontrini si clicca su “Partecipa ora“ Si inserisce il proprio codice fiscale Si scarica, o stampa, il Codice Lotteria

Abbinando il codice lotteria ai tuoi acquisti, i tuoi scontrini potranno generare biglietti virtuali della lotteria: porta sempre con te il tuo codice lotteria e mostralo all’esercente prima di effettuare un pagamento.

La prima estrazione per i premi mensili avverrà giovedì 11 febbraio, mettendo quindi assieme tutti gli scontrini registrati prima delle 23.59 del 31 gennaio 2021. Ogni giovedì, invece, verranno estratti gli scontrini registrati a sistema la settimana precedente, dunque la prima estrazione settimanale avverrà giovedì 7 gennaio.

Il Codice Lotteria può essere creato e scaricato fin da oggi, ma non potrà essere usato se non a partire dal 1 gennaio 2021 esibendolo all’esercente all’atto della produzione dello scontrino. Se l’esercente non produrrà lo scontrino, non solo avrà compiuto un illecito, ma avrà anche escluso un’opportunità di vincere i premi in palio per sé e per il cliente. Nel caso in cui il pagamento avvenga con sistema digitale (esempio: carte di credito o Satispay) le possibilità di vincere aumentano.

Cosa fare in caso di smarrimento

Attenzione: se si smarrisce il codice non è un problema: può essere rigenerato in qualsiasi momento e anche i codici smarriti concorreranno alla validazione degli scontrini già registrati ai fini dell’estrazione. Se si perde il file o la stampa del codice, dunque, sarà sufficiente ripetere l’operazione per ottenere un codice nuovo da presentare all’esercente al prossimo acquisto.