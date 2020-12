Nei giorni che anticipano il via al Cashback di Stato (leggi come farti trovare pronto) l’applicazione IO che fungerà da strumento utile a ricevere il bonus ha manifestato qualche problema, ricevendo ieri un aggiornamento che ha introdotto la possibilità di aggiungere nuovi metodi di pagamento. Ne seguiranno altri a breve.

A spiegare ciò che sta accadendo è la squadra di PagoPA che si occupa della sezione Portafoglio all’interno di IO. Riprendiamo i post su Twitter.

In questi giorni precedenti l’avvio del programma Cashback potresti notare un errore o un caricamento prolungato nella sezione Portafoglio di #IOapp. In questa sequenza di tweet, ti spieghiamo perché e cosa stiamo facendo per risolvere questo problema temporaneo.

— IO, l'app dei servizi pubblici (@IOitaliait) December 2, 2020