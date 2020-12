Con il volume di pagamenti digitali inevitabilmente destinato ad aumentare, grazie anche a misure come il Cashback di Stato, negozianti e attività commerciali di ogni tipo sono chiamate ad adeguarsi dotandosi dei dispositivi necessari. La spesa da affrontare non deve però necessariamente essere elevata: bastano solo 19,99 euro per un prodotto come SumUp Air.

Il lettore SumUp Air a soli 19,99 euro su Amazon

Permette di ricevere pagamenti digitali anche in modalità contactless, tramite carte di credito e applicazioni su smartphone, in modo semplice, veloce ed economico. Non è richiesto alcun abbonamento né la sottoscrizione di un contratto, solo una commissione pari all’1,95% sui movimenti gestiti. Grazie al suo design “senza fili” (la batteria interna è sufficiente per 500 transazioni) può essere portato con sé senza intoppi.

SumUp Air è compatibile con i circuiti Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover e Union Pay oltre che con le tecnologie Google Pay e Apple Pay. Al prezzo di soli 19,99 euro è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire anche solo per aggiungere una possibilità di pagamento offerta ai propri clienti.