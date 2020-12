Monitor Asus 28 pollici 4K a meno di 250€

Se state cercando un buon monitor 4K senza spendere cifre astronomiche, le offerte di Natale di Amazon offrono la giusta soluzione. Oggi il portale leader dell’e-commerce propone l’Asus VP28UQG con un ottimo sconto sul prezzo di listino.

Monitor 4K Asus VP28UQG: caratteristiche tecniche

Il monitor monta un pannello da ben 28 pollici con una risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160). La frequenza di aggiornamento è di 60Hz, mentre il tempo di risposta è di solo 1ms. Il pannello utilizza la tecnologia TN, di conseguenza è indirizzato principalmente ai videogiocatori. Tuttavia la buona fedeltà cromatica del pannello lo rende adatto a qualsiasi utilizzo. Il monitor permette naturalmente di riprodurre immagini a 4K nativi, perfetto per la visione di contenuti multimediali o in streaming su piattaforme come Netflix o Prime Video. Allo stesso modo è un’ottima soluzione per l’ufficio, magari abbinato ad un buon mini PC in grado di supportare una così alta risoluzione.

Molto comodo il joystick posteriore per la gestione del menù OSD, che permette di navigare tra le voci con l’utilizzo di una singola levetta. Non mancano funzioni specifiche come il FreeSync di AMD che elimina quasi completamente i problemi di tearing e stuttering relativi alla sincronizzazione verticale dei frame. In aggiunta ci sono le funzioni con cui Asus ha abituato i propri giocatori come il Crosshair che visualizza un mirino permanente al centro dello schermo. Dal punto di vista della connettività infine troviamo l’essenziale: due uscite HDMI, una DisplayPort ed il tradizionale jack da 3,5mm per le cuffie.

Al prezzo di 234,99 euro su Amazon, con uno sconto di 75 euro sul prezzo di listino, è una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo.